Ex-puoluesihteeri IS:lle: Maakuntaveron puute johtaa verojen kiristymiseen

Keskustan entisen puoluesihteeri Jarmo Korhosen mukaan puolueet eivät tunnusta sitä, mitä maakuntaveron puute aiheuttaa.

Hän toteaa Ilta-Sanomissa, että ilman verotusoikeutta alueiden itsehallinto on ”höpöhöpöä”. Verotusoikeus siirtäisi vastuun alueiden alijäämistä ja taloudenpidosta hyvinvointialueiden päättäjille.

– Paras tapa on taloudellinen ruoska. On parempi pitää päättäjät niin kovilla, että he itse joutuvat päättämään veroprosentin.

Korhonen laskee, että valtion keräämät tuloverot eivät riitä sote-palvelujen rahoittamiseen. Puolueet eivät ole innokkaita kiristämään työn verotusta. Korhosen mukaan maakuntaveron puute johtaa siihen, että palveluja rahoitetaan yhä enemmän kulutusveroista, jotka eivät ole progressiivisia.

– Jos maakuntaveroa ei tule, muut verot nousevat. Kun kokoomus esittää tuloverotuksen keventämistä, se tarkoittaa soten rahoituspohjan kaventamista, hän linjaa.

Korhonen muistuttaa, että sosiaali- ja terveyspalveluja rahoitetaan jo tänä vuonna 26,2 miljardilla eurolla, ja rahoitus kasvaa vielä miljardeilla.

– Tällä menolla arvonlisävero nousee Suomessa tällä menolla 30 prosenttiin. Minun analyysini on, että joko otetaan maakuntavero käyttöön tai hyväksytään, että arvonlisävero on yli 30 prosenttia, Korhonen sanoo IS:lle.