Ex-presidentti: 20 vuodessa viisi venäläistä muutti Virosta Venäjälle

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves muistuttaa, että Venäjällä on jo vuosia ollut valtion ohjelma, jossa ulkomailla asuville venäläisille maksetaan kotimaahan palaamisesta.

Hänen mukaansa on ällistyttävää, että noin 20 vuodessa vain viisi venäläistä muutti Virosta takaisin Venäjälle.

– Viisi ihmistä, Ilves ihmettelee Twitterissä.

– Jos en ole erehtynyt, muutaman kuukauden/vuoden jälkeen kolme heistä halusi palata Viroon.

Ilves viittaa Voice of America -uutissivuston toimittaja Fatima Tlisin Twitterissä jakamaan videoon (jutun alla), jota on jaettu ahkerasti Venäjän valtion hallinnoimilla Telegram-kanavilla. Video tarkoituksena on houkutella ulkomaalaisia muuttamaan Venäjälle. Videon tekijästä ei kuitenkaan ole selvyyttä.

Video esittelee venäläistä yhteiskuntaa, kulttuuria ja historiaa.

– Tämä on Venäjä. Herkullista ruokaa, kauniita naisia, halpaa kaasua, rikas historia, maailmankuulu kirjallisuus, ainutlaatuinen arkkitehtuuri, hedelmällinen maaperä sekä halpa sähkö ja vesi, videolla kerrotaan.

Sen mukaan Venäjällä voi nauttia myös baletista, perinteisistä arvoista ja kristinuskosta. Videolla myös todetaan, että Venäjällä ei ole Cancel-kulttuuria (vääriä mielipiteitä esittävän ihmisen eristäminen), vodka ei lopu kesken ja maan talous kestää tuhansia pakotteita.

– On aika muuttaa Venäjälle. Älä viivyttele, talvi on tulossa, lopputekstissä sanotaan.

Tlis ihmettelee Twitterissä videota ja sen sanomaa.

– Jos venäläiset eivät mainostaisi sitä, luulisin tämän olevan satiiria.

– Miksi he ajattelevat, että tämä voisi houkutella ulkomaalaisia muuttamaan Venäjälle?

Russia for years has had a program paying Russians abroad to move home. In some 20 years a stunning five moved back from Estonia. Five.

Unless I am mistaken, after some months/years, three wanted to come back to Estonia. https://t.co/VQKOiDf9g5

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) July 29, 2022