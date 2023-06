Ex-ministerin lausunnot Pietarissa herättävät ihmetystä

Itävallan ulkoministerinä vuosina 2017-2019 toimineen Karin Kneisslin läsnäolo Pietarin talousfoorumissa on herättänyt huomiota. EU-maan entisen huippupoliitikon Venäjä-mielisiin lausuntoihin on Twitterissä kiinnittänyt huomiota muun muassa Viron ex-presidentti Toomas Hendrik Ilves.

Venäjän kehityksestä pitkään ennen Ukrainan sotaa varoittanut Ilves on uudelleentviitannut Kneisslin talousfoorumissa nauhoitetun haastattelun. Venäjän presidentti Vladimir Putin piti foorumissa puheen perjantaina.

Haastattelussa Kneissl muun muassa kertoi harkitsevansa muuttamista Venäjälle, ja syytti kotimaataan Itävaltaa Venäjän ”pettämisestä”.

– Itävaltalainen ex-poliitikko sanoi, että lännessä yhä useampi haluaisi muuttaa Venäjälle arvokysymysten vuoksi, ja ette he eivät pidä siitä, että heidän jokapäiväisestä elämästään määräävät ”tietyt vähemmistöt”, Ilveksen uudelleentviittamaassa viestissä lainataan itävaltalaisen haastattelua.

Ennen ministeriyttään Kneissl toimi diplomaattina ja kansainvälisen politiikan tutkijana. Maailmalla uutiskynnyksen ylitti Putinin osallistuminen Kneisslin häihin Itävallassa vuonna 2018, vaikka EU:n oli asettanut Venäjälle pakotteita vain vuosia aikaisemmin. Itävalta aloitti EU:n kiertävänä puheenjohtajamaana vain viikkoja Kneisslin häiden jälkeen.

"the Austrian ex-politician said that a growing number of people in the West wanted to move to Russia in connection with questions of values and that they did not agree that their everyday life was determined by "certain minorities" https://t.co/gKFFq486M8

