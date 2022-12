Ex-ministeri: Venäjä lakkaa olemasta, jos häviämme

Venäjän entinen varapääministeri ja Roscosmos-avaruusjärjestön johtaja Dmitri Rogozin ennakoi Ukrainan sodan kestävän vielä pitkään.

Hän sanoi venäläisen RT-kanavan haastattelussa, että Venäjän olisi vallattava Kiova, jotta Ukraina ei olisi jatkossa ”länsimaiden tukikohta”.

Ex-varapääministerin mukaan kyseessä on eksistentiaalinen taistelu, jossa pelissä on Venäjän olemassaolo.

– Tätä sotaa ei voi hävitä, sillä sen seurauksena meidät yksinkertaisesti murskattaisiin, Dmitri Rogozin totesi.

Jo aiemmin räväköistä lausunnoistaan tunnettu Rogozin syytti länsimaita Ukrainan mielipideilmaston kääntämisestä Venäjää vastaan.

– Tämä on kaikkein tärkeintä. Denatsifikaatiossa ei ole kyse fasistien fyysisestä tuhoamisesta. Se on pitkä prosessi, johon kuuluu Ukrainaksi kutsutun valtavan alueen palauttaminen ennalleen, ex-ministeri sanoi.

LUE MYÖS:

Tyrmäys avaruusjohtajan uhkaukselle: Reitti kulkee Venäjän yli (VU 13.3.2022)

Dmitry Rogozin states that this war will go on for a long time as for so-called Russia it's an existential issue to destroy Ukraine, being an "anti-Russia". pic.twitter.com/ZzpmBOApO8

— Dmitri (@wartranslated) December 4, 2022