IS: SAK:lla enää puoli miljoonaa jäsentä

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n liittojen jäsenmäärä on romahtanut noin puoleen miljoonaan jäseneen, selviää Ilta-Sanomien haltuunsa saamista tiedoista.

Kyse on luvuista, jotka SAK toimittaa vuosittain kattojärjestölleen Euroopan ammatilliselle yhteisjärjestölle EAY:lle. Niiden mukaan SAK:n liitoilla on 515 201 jäsentä. Luku on IS:n mukaan täsmälleen sama kuin vuotta aikaisemmin 2024.

Jäsenmäärä on pudonnut kymmenen vuoden aikana noin 200 000:lla jäsenellä, koska vielä vuonna 2015 SAK ilmoitti EY:lle liittojensa jäsenmäärän olevan yli 700 000.

Verkkosivuillaan SAK kertoo edustavansa 18:aa ammattiliittoa ja niiden 800 000:ta jäsentä. Tässä luvussa on mukana eläkeläis-, opiskelija- ja vapaajäsenet.