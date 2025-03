Ex-ministeri järkyttyi Georgian tapahtumista – ”Miten Eurooppa antoi tämän tapahtua?”

Euroopan on aika herätä ja rohkeasti löytää roolinsa demokratian esitaistelijana, sanoo Liettuan entinen ulkoministeri, politiikan jättänyt Gabrielius Landsbergis tuoreessa haastattelussa. Liettuan ulkoministerinä vuosina 2020-2024 lukeutui Baltian kansainvälisesti näkyvimpiin poliitikkoihin, ja hän profiloitui etenkin transatlanttisen yhteistyön ja Ukrainan puolustustaistelun suurena tukijana.

Landsbergis on maaliskuussa vieraillut Georgiassa, jossa on jo kuukausien ajan osoitettu mieltä maan Venäjä-mielistä johtoa vastaan ja eurooppalaisen integraation puolesta. Viestipalvelu X:ssä Landsbergis kehottaa nyt Eurooppaa ottamaan suurempaa roolia vapauden ja demokratian puolustajana.

– Vaikuttaa siltä, että Eurooppa on menettänyt uskonsa itseensä ja voimaansa, unohtanut, että me voimme oikeasti muuttaa asioita, että me voimme oikeasti voittaa jos vain yritämme, niin Georgiassa ja Ukrainassa kuin kaikissa maissa joille olemme luvanneet reitin EU-jäsenyyteen, Landsbergis kirjoittaa.

Julkaisemallaan videolla Landsbergis kertoo haastattelijalle, että Euroopan on ymmärrettävä nykyhetken historiallisuus ja ryhdyttävä ”kirjoittamaan uutta lukua”. Landsbergisin visiossa Eurooppa tukisi nykyistä voimakkaammin demokratia-aktivisteja lähialueellaan.

Liettualainen kertoo tavanneensa Georgiassa paikallisten poliittisten vankien omaisia. Hän kuvailee Georgian tilannetta järkyttäväksi, verraten sitä Valko-Venäjään.

– EU:n ehdokasmaa ottaa poliittisia vankeja. Nuorilla ihmisillä, alle parikymppisillä, on 7-10 vuoden tuomioita. Kuinka annoimme tämän tapahtua?

Landsbergis välitti maailmalle vankien omaisten viestin, jossa vaaditaan pidätettyjen välitöntä vapauttamista.

It looks as if Europe has lost belief in itself, lost belief in its power, forgotten that we can actually change things, that we can actually win if we try, in Georgia, in Ukraine, in all the countries that were promised a path to accession to the EU.🧵1/6 pic.twitter.com/QOjKjIsaaT

— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) March 22, 2025