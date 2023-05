Ex-komentaja varoittaa hyökkääjän uupuneen: Ukrainalla on nyt paras mahdollisuus vastaiskuun

Aikanaan Krimin miehitykseen osallistunut ja Donbasin niin sanottuja ”separatistijoukkoja” vuonna 2014 komentanut – Alankomaissa poissaolevana murhista elinkautiseen tuomittu ja Ukrainassa terrorismista etsintäkuulutettu – venäläinen tiedustelueversti Igor Girkin kehottaa Telegram-kanavallaan venäläisiä rauhoittumaan ja hillitsemään riemuaan Bahmutin valtauksesta.

Girkin huomauttaa, että Kremlin koko strategiana olleen pyrkimys jäädyttää konflikti ja pitää jo anastetut ukrainalaisalueet. Tarkoitus on ollut näännytyssodalla ”kypsyttää” länsimaat ja Ukraina neuvottelupöytään, jossa ”kompromissina” hyväksyttäisiin Venäjän maksimalistiset vaatimukset.

Koska Kreml on ilmoittanut jalosti tyytyvänsä vain maayhteyteen Krimille ja koko Donetskin ja Luhanskin eli Donbasin valtaamiseen, on hyökkäys keskittynyt erityisesti ”varmimmin linnoitettuun keskittymään Slovjansk-Kramatorsk”.

– Näin ollen ’sotastrategimme’ yrittivät jälleen viime syksynä ratkaista poliittisen tehtävänannon, jonka vähä-älyiset vanhukset päässään kehittelivät: ’Vapautetaan Donbas kokonaan, ja aloitetaan tinkiminen Kiovan ja rakkaiden läntisten kumppaneidemme kanssa pakottaen nämä hyväksymään uusi ”status quo”: Krim, Donbas ja maayhteys Krimille pysyvät meillä, enempää emme vaadi’.

Girkin mukaan tästä tavoitteesta Kreml on pitänyt kiinni ”härkäpäisellä idioottimaisuudellaan”. Hän itse antaa ymmärtää kannattavansa laaja-alaista etenemistä ”niin sanottuun Ukrainaan” ja täydellistä liikekannallepanoa.

Girkin manaa, että Wagner onnistui kuukausien lihamyllyn myötä valtaamaan vain kaksi kaupunkia, Soledarin ja Bahmutin, sekä samalla kuluttamaan koko oman jalkaväkensä. Kyse on ainoastaan taktisesta voitosta.

– Ja koko strategisen tavoitteen täydellisen epäonnistumisen yhteydessä tätä Bahmutin valtausta esitellään ”sotilasjohdon kruununjalokivenä” ja ”käänteentekevänä taisteluna maailmanhistoriassa”.

Hän huomauttaa, että ukrainalaisia ei ole ajettu pois Donbasista ja suurimmalta osin rintamalinja ei ole liikkunut lainkaan.

– Hyökkäyksen aikana Venäjän federaation asevoimat käytti paljon koulutettua miesvoimaansa ja kulutti lähes tyhjilleen ase-, varuste- ja ammusvarastonsa, joita olisi tarvittu jatkohyökkäyksiä varten.

Venäjällä on viimeiset kaksi kuukautta seurattu aktiivisesti Bahmutin taistelua. Propaganda on janonnut voittoa, joka antaisi syyn levähtää.

– Ja eilen he [venäläisjoukot] pysähtyivät heti Bahmutin ulkopuolelle sinne ensin ryömittyään, koska voimia ei ole enää jatkaa eteenpäin.

Girkinin mukaan Bahmutin valtaus oli tarpeetonta ja Pyrrhoksen voitto, eikä siihen käytettyjen rahojen ja voimavarojen arvoista. Nyt odotettavissa on Ukrainan vastaisku, kuten kävi Harkovan alueella syyskuussa 2022 sen jälkeen, kun Venäjän armeija oli kuukautta aiemmin suurin tappioin tuhonnut ja vallannut Piskyn pikkukaupungin.

– Miksi oletan vihollisen hyökkäävän pian? Koska sillä on nyt parhaat mahdollisuudet menestyä. Venäjän armeijan parhaat yksiköt ovat useiden kuukausien taisteluiden uuvuttamia. Ammusvarannot ovat minimaaliset.

Girkinin sanoo Ukrainalla olevan nyt hyvät mahdollisuudet valita vastahyökkäyssuuntansa.

– Jos vihollinen valitsee hyökkäyssuunnakseen Donetskin rintaman (esimerkiksi Mariupolin), vastassa ovat rähjäiset yksiköt, joita ovat ”ohentaneet” reservien siirrot Bahmutiin. Ja jos valintana on Zaporižžjan rintama, ei heidän tarvitse huolehtia puolustuksen kestävyydestä Slovjansk-Kramatorsk-linjalla tai Avdijivkan lähistöllä.

Girkin says the Bakhmut battle was unnecessary and turned out to be Phyrric (longread). He notes that all Russian forces are now exhausted while trying to achieve at least some sort of victory for propaganda purposes, and Ukraine is now in a position to deal several strikes where… pic.twitter.com/LrahqUsB7v

— Dmitri (@wartranslated) May 21, 2023