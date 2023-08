Ex-kenraali: Jevgeni Prigozhinin kuoleman on avattava lännen silmät

Wagner-päällikkö Jevgeni Prigozhinin salaperäinen kuolema lentoturmassa ei välttämättä tarkoita Vladimir Putinin kokevan asemansa entistä epävarmemmaksi, kirjoittaa yhdysvaltalainen ex-kenraali Wesley Clark The Daily Beast-verkkolehdessä. Avoimeen yhteiskuntaan nojaava länsi olettaa maailmanjohtajien olevan peilikuvia itsestään, Clark jatkaa, mutta Putin on nyt nähtävä sinä armottomana toimijana kuin hän todellisuudessa on.

Clark teki pitkän uran Yhdysvaltojen asevoimissa, kohoten neljän tähden kenraaliksi. Hän toimi Naton joukkojen komentajana vuosina 1997-2000.

Clark vertaa Putinin menetelmiä Neuvostoliiton diktaattori Josef Stalinin vastaaviin. Näille sota-ajan johtajille jokainen mielenosoitus tai vastalause on ollut syy tiukentaa otetta venäläisestä yhteiskunnasta.

– Hän on pidättänyt mielenosoittajia, hiljentänyt surevien äitien tuskan, eliminoinut oligarkkeja, tiukentanut toisinajattelijoita hiljentäviä lakeja sekä kaavaillut entistäkin kovempaa rangaistusta johtavalle venäläiselle vastustajalleen, Aleksei Navalnyille, Clark kuvailee Putinin hallinnon toimia.

Kesäkuun vallankaappausyritykseen jälkeen Prigozhinin luotsaama Wagner-ryhmä siirtyi Valko-Venäjälle. Vaikka palkkasoturiryhmän tulevaisuus on nyt epävarma, on Wagnerin läsnäolo herättänyt pelkoa Valko-Venäjän naapureissa.

– Putin on epäilemättä ponnistellut saadakseen aikaan pohjoisen hyökkäyksen Valko-Venäjältä Ukrainaan, joka katkaisisi huoltolinjat länteen ja eristäisi Kiovan. Prigozhinin seikkailu on voinut auttaa Putinia tässä tavoitteessa, kenraali pohtii.

Prigozhinin kuolema on uusi osoitus Putinin armottomuudesta ja raakuudesta, Clark kirjoittaa. Venäjän johtaja ei kunnioita kansainvälisiä sopimuksia, eivätkä sadat tuhannet menetetyt ihmishenget merkitse hänelle mitään. Putin katsoo olevansa sodassa koko länttä vastaan, mutta länsi ei ole tätä halunnut hyväksyä, Clark arvostelee.

– Putin taas tarkkailee poliittista tilannetta Yhdysvalloissa, Saksassa ja muualla lännessä, ja näkee tuen Ukrainalle heikkenevän. Ukrainan sota päättyy kun Putin toteaa, ettei hän voi voittaa.

– Prigozhinin tapaus korostaa Putinin luonnetta, ja on varoitus siitä, että meidän on vältettävä toiveajattelua ja otettava hänet entistäkin vakavammin, Clark päättää.