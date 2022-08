Evp-upseeri: Hyökkääjä ei pysty korvaamaan tappioitaan

Madison Policy Forum -ajatushautomon kaupunkisodankäynnin asiantuntija, Yhdysvaltain armeijan majuri evp. John Spencer sanoo, että Ukraina on onnistunut heikentämään Venäjän armeijaa oman taktisen jalansijansa heikkenemisestä huolimatta.

Asiasta uutisoi amerikkalaislehti New York Times.

– He ovat myös saaneet venäläiset käyttämään sellaisia resursseja, joita he eivät voi korvata. Ei voi sanoa, että he ovat voittamassa sodan koska taistelua on niin paljon jäljellä, mutta kaikilla mittareilla ajateltuna, erityisesti geopoliittisilla ja sotilaallisilla, he saavuttavat suurempia voittoja, Spencer sanoo.

Venäjällä on edelleen valtava etu sen asearsenaalinsa koon vuoksi ja Ukraina on kärsinyt raskaasti sodan aikana. Kesäkuun lopulla saavutetun Luhanskin alueen valloituksen jälkeen Kreml ei kuitenkaan ole saavuttanut suuria voittoja.

Ukrainan sotakoneisto puolestaan vahvistui torstaina, kun 26 eri maan puolustusministerit linjasivat 1,51 miljardin euron arvoisesta tukipaketista.

Spencer sanoo, että länsimaiden tarjoaman tuen ylläpitäminen on osoittanut maailmalle Ukrainan käyvän oikeudenmukaista sotaa.