Evp-kenraalin varoitus: Kurskin joukkoja yritetään saartaa

Ukrainan sotilaallisen tilanteen on varoitettu heikentyneen syksyn aikana. Kreml painostaa tällä hetkellä sekä Kurskin että Donetskin alueilla, eivätkä hyökkäykset ole hyytyneet kovista venäläisjoukkojen tappioista huolimatta.

Kahden ja puolen vuoden sotimisen jälkeen Venäjän hallussa on noin 18 prosenttia Ukrainan maa-alasta. Yhdysvaltain asevoimien prikaatikenraali evp. Mark Kimmit sanoo puolustajan olevan vuotamassa kuiviin kuin haavoittunut sotilas.

Mark Kimmit huomauttaa Wall Street Journalille, että suurin osa Ukrainasta on säästynyt suorilta taistelutoimilta. Arki pyörii lähes normaalisti erityisesti maan länsiosissa. Kiovassa uhkana ovat lähes jokaöiset ilmahyökkäykset.

Kenraalin mukaan Ukrainan asevoimat pystyi toteuttamaan yllätyshyökkäyksen Kurskin alueelle elokuussa äärimmäisen taitavasti. Se ei kuitenkaan pakottanut Kremliä pysäyttämään hyökkäystään Ukrainan itäosissa.

– Ja nyt venäläiset tekevät sitä, mitä he aina tekevät. He yrittävät saartaa Kurskiin hyökänneitä joukkoja, Kimmit toteaa.

Rintaman itäosissa taistelut ovat keskittyneet merkittävien liikenneyhteyksien hallintaan. Venäjä uhkaa Harkovaa idästä ja samalla jatkaa päähyökkäystään etelämpänä. Hidasta etenemistahtia mitataan kilometrien sijasta sadoissa metreissä.

Mark Kimmit ei usko, että Ukrainalla olisi kykyä suorittaa merkittäviä vastahyökkäyksiä etelässä Hersonin tai Zaporizzjan alueilla. Venäjää vastaan isketään sen sijaan pitkän kantaman räjähdelennokki-iskuilla.

Yleisesti ottaen kyse on pattitilanteesta.

– Voi sanoa, ettei kumpikaan osapuoli ole voitolla tai tappiolla. Mutta jos puhutaan kyvystä korvata tappiota, niin on selvää, että ukrainalaiset menettävät sotilaallista voimaansa nopeampaan tahtiin, kenraali-evp sanoo.

Tässä valossa Ukrainan virallinen tavoite venäläisten työntämisestä rajan taakse ei vaikuta realistiselta. Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto kehotti jo syyskuussa Ukrainan hallitusta kehittämään ”B-suunnitelman” sodan lopettamiseksi.

– Sodassa 90–95 prosenttia sotilaista ei ole etulinjassa. He ovat komentopisteissä, tekemässä ruokaa tai korjaamassa rekkoja. Tämän vuoksi Ukraina on kutsunut palvelukseen myös iäkkäämpiä henkilöitä. On kuitenkin huolestuttavaa, että näitä vanhempia miehiä on jouduttu lähettämään yhä useammin juoksuhautoihin, Kimmit toteaa.