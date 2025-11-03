Ukraina etsii tilaisuutta vastahyökkäykseen, arvioi Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraali evp. Ben Hodges Puolan yleisradio TVP:n Youtube-kanavalla julkaistussa haastattelussa.

Venäjän on viime aikoina hyökännyt voimakkaasti Ukrainan puolustusasemia vastaan Pokrovskin ja Kupjanskin kaupungeissa. Hodges ei kuitenkaan vielä ole valmis sanomaan, että puolustaja pakotetaan perääntymään kaupungeista.

Erityisen hyvä ukrainalaispuolustajien tilanne ei kuitenkaan ole.

– Ei ole epäilystäkään siitä, että se on haastavaa, hän kommentoi tilannetta.

Tilannetta vaikeuttavana tekijänä Hodges mainitsee Ukrainan miespulan. Puolustustaistelua ei hänen mukaansa voi käydä pelkillä drooneilla.

Hän muistuttaa, että Venäjä ei välitä tappioista. Se ajaa Ukrainan hankalaan asemaan.

Puolustajan haasteena on evp-kenraalin mukaan myös puolustuslinjan syvyys, tai pikemminkin sen puute.

Hodgesin mukaan on epäselvää, onko Ukraina valmistellut Pokrovskin ja Kupjanskin kaupungissa sijaitsevien asemien taakse toista ja kolmatta puolustuslinjaa. Vetäytyminen alempana takana oleviin asemiin ei hänen mukaansa ole automaattisesti huono asia.

– Arvaukseni on, että ukrainalaiset tietävät milloin on paras hetki vetäytyä, jos on todellakin pakko. Mutta kuvittelisin, että he myös etsivät tilaisuutta vastahyökkäykselle, kun Venäjän joukot ovat väsyneitä, venytettyjä ja kenties haavoittuvia.

Evp-kenraalin mukaan Ukrainan viimeaikaiset iskut Moskovan öljytuotantoa vastaan ovat olleet älykkäitä ja tehokkaita.

Venäjällä ei ole riittävästi ilmatorjuntakalustoa suojata kaikkia kriittisen infrastruktuurin kohteita ympäri maata. Hodgesin mukaan Ukraina osaa hyödyntää Venäjän heikkoutta.

“I think the Ukrainians have developed, or refined, their theory of victory by going after Russia's oil and gas infrastructure,” said General Ben Hodges [@general_ben], calling those strikes a smart move to weaken Moscow. He also stressed that Western support and accountability… pic.twitter.com/HdXk016vhz — TVP World (@TVPWorld_com) November 1, 2025