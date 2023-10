Evp-kenraalin arvio: Venäjällä on riittävät reservit hyökkäyksiin

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.), sotatutkija Mick Ryan analysoi tilannekatsauksessaan Ukrainan rintamatilannetta lokakuussa.

– Ukraina on jatkanut hyökkäysoperaatioitaan etelä- ja itärintamilla, vaikka eteneminen on ollut vähäistä. Ukraina on samaan aikaan jatkanut strategisia iskujaan. Aivan äskettäin on isketty Venäjän Mustanmeren laivaston päämajaa ja kahta Mustanmeren laivaston alusta vastaan, hän kirjoittaa Futura Doctrina -blogissaan.

Ryan kertoo Venäjän tehostaneen hyökkäyksiään Ukrainaa vastaan.

– Viimeisen kuukauden aikana venäläiset ovat tehneet hyökkäyksiä Ukrainan koillisosassa sekä idässä Bahmutin ympäristössä ja aivan äskettäin Avdijivkassa, jonka hyökkääjä yritti saartaa merkittävällä aselajien yhteistoimintaoperaatiolla. Näillä hyökkäyksillä ei saatu aikaan merkittävää etenemistä. Mutta tämä osoittaa sen, että Venäjällä on riittävät reservit hyökkäystoimia varten ja että hyökkääjä yrittää murtaa Ukrainan momentumin ja aloitteen talven saapuessa.

Ryan korostaa ATACMS-ohjusten toimittamisen tärkeyttä Ukrainalle, mikä on seuraus toimintaperiaatteen muutoksesta Washingtonissa.

USA toimitti salaa Ukrainalle pitkän kantaman ATACMS-ohjuksia. Tavoitteena oli antaa Ukrainalle keino iskeä kohteisiin, jotka olivat aiemmin kantaman ulkopuolella. Uusilla aseilla voi iskeä noin 300 kilometrin päässä sijaitsevia kohteita vastaan, ja niitä voi ampua Himars- ja M270-raketinheittimillä.

Ukraina iski ohjuksilla Venäjän käyttämiin lentotukikohtiin miehitetyissä Berdjanskin kaupungissa ja Luhanskin alueella. ATACMS-ohjusten kerrotaan tuhonneen yhdeksän Venäjän helikopteria ja aiheuttaneen laajoja tuhoja.

Ryan katsoo, että Hamasin hyökkäykset israelilaisia siviilejä vastaan kaksi viikkoa sitten ovat horjuttaneet Lähi-idän vakautta ja tarjonneet Venäjälle muita tapoja aiheuttaa mahdollisesti eripuraa Nato-maiden välille.

– Vaikka Ukraina ja Israel tarvitsevat erilaisia asejärjestelmiä, Lähi-idän laajemman sodan mahdollisuus saattaa häiritä Yhdysvaltojen ja Naton päättäjien keskittymistä Ukrainan sotaan ja kääntää huomiota muualle.

– Venäjä hyötyy Hamasin hyökkäyksestä todella paljon.

Ryanin mukaan presidentti Vladimir Putin olettaa, että länsimainen kärsivällisyys ja sitoutuminen avun antamiseen Ukrainalle vähenee ajan myötä.

– Israelin tapahtumat lokakuun 7. päivän jälkeen ja Putinin lämminhenkinen tapaaminen Pekingissä Kiinan presidentti Xi Jinpingin kanssa ovat vain rohkaisseet Putinia.