Evp-kenraalin arvio valtavista tappioista: Kremlin epätoivo näkyy

Entisen Naton Euroopan joukkojen komentajan, kenraali evp. Philip Breedloven mukaan länsimaiden ei olisi pitänyt koskaan rajoittaa tapaa, jolla Ukraina voi käyttää sille toimitettuja asejärjestelmiä.

Hän muistuttaa, että nyt meneillään oleva konflikti alkoi jo yli kymmenen vuotta sitten eli loppuvuodesta 2013 tai viimeistään keväällä 2014.

– On ollut paljon hölynpölyä siitä, miten nyt tehty linjanmuutos olisi saatu aikaan nopeasti. Päätös on kymmenen vuotta myöhässä. Rajoituksia ei olisi pitänyt olla, koska Venäjä on iskenyt alusta lähtien Ukrainaan joka suunnasta, Philip Breedlove sanoo Times Radion haastattelussa.

Evp-kenraalin mukaan länsimaiden epäröinti osoittaa, että Vladimir Putinin propagandasota ja ydinaseilla uhkailu on vaikuttanut Ukrainan saamaan tukeen.

– On kuin sanoisimme Putinille, että kuulepas, pysäytämme sinut Harkovassa, mutta emme anna etulyöntiasemaa Ukrainalle. Emme anne Ukrainalle mahdollisuutta voittaa sinua. Tämän sodan perusluonne ei ole muuttunut, ja mielestäni tämä on surullinen osoitus Yhdysvaltain ja muun lännen linjasta, Breedlove sanoi.

Venäjän asevoimat pystyi kokoamaan suuren määrän joukkoja ja huoltotarvikkeita rajan taakse ennen toukokuussa aloitettua operaatiota Harkovassa. Edes ATACMS-ohjukset eivät ole hänen mukaansa varsinainen syvien iskujen asejärjestelmä vaan operatiivisen tason työkalu, jolla Ukraina voi moukaroida logistisia tukikohtia, siltoja ja rautateitä.

Vladimir Putin uhkasi hiljattain toimittaa vastatoimena muille maille venäläisiä asejärjestelmiä, joilla voitaisiin iskeä kohteisiin länsimaissa. Philip Breedloven mukaan Kremlin retoriikassa ei ole mitään uutta.

– Venäjän asevoimat on tuottanut Putinille pettymyksen. Suurvalta on ollut sodassa naapuriaan vastaan, joka luovutti suuren osan sotilaallisesta kyvykkyydestään vuonna 1994 solmitun Budapestin sopimuksen myötä, Breedlove sanoo.

Hän huomauttaa, että Venäjä on yrittänyt turhaan jyrätä Ukrainaa jo kymmenen vuoden ajan.

– Venäjän toimissa näkyy jo turhautuminen. He heittävät miesvoimaansa hukkaan. Luotettavien lähteiden mukaan he menettävät jopa yli tuhat sotilasta päivässä. Tämä kaikki on osoitus epätoivosta, evp-kenraali sanoo.