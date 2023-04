Evp-kenraalin arvio hyökkäyksestä: Ukraina voi yllättää

Ukrainan asevoimien kerrotaan koonneen yli kymmenen prikaatia loppukeväälle suunniteltuun vastahyökkäykseen.

Sen tavoitteena olisi murtautua Venäjän valmistelemien puolustuslinjojen läpi ja vapauttaa mahdollisimman suuri osa miehitetyistä alueista. Eteneminen kohti Asovanmerta voisi jopa uhata Kremlin hallintaa Krimin niemimaasta.

Viime syksyllä Ukrainan vastahyökkäys Harkovan alueella paljasti mittavia puutteita venäläisyksiköiden taistelukyvyssä. Ukrainalaisjoukkojen nopea eteneminen yllätti monet länsimaiset sotilasasiantuntijat ja viranomaiset.

Kuluvan vuoden taisteluista ennakoidaan huomattavasti vaikeampia. Keväthyökkäystä on ukrainalaismediassa esiintyneiden tietojen perusteella lykätty touko–kesäkuulle sääolosuhteiden ja hitaiden kalustotoimitusten vuoksi.

Saksan liittokansleri Angela Merkelin sotilasneuvonantajana toiminut prikaatikenraali evp. Erich Vad uskoo hyökkäyksen alkavan ”mutakauden” päättymisen jälkeen. Hänen mukaansa uusi operaatio on tarpeen sekä poliittisista että sotilaallisista syistä.

– Jos katsoo nykyistä rintamatilannetta, niin kyseessä on sotilaallinen pattitilanne ja kulutustaistelu, Erich Vad sanoo Radio Free Europelle.

Saksalaisupseeri ei usko uuden operaation muuttavan yleistä asetelmaa ratkaisevalla tavalla Venäjän määrällisen ylivoiman vuoksi.

– Mutta ekhä ukrainalaiset yllättävät meidät. He ovat yllättäneet alusta lähtien. Kukaan ei uskonut, että he voisivat taistella Venäjän ylivoimaa vastaan vuoden ajan, Erich Vad sanoo.

Yhdysvaltain Eurooppaan sijoitettujen joukkojen komentaja, kenraali Christopher Cavoli sanoi kongressin kuulemisessa 26. huhtikuuta, että 98 prosenttia Nato-maiden Ukrainalle lupaamista sotilasajoneuvoista on jo saatu toimitettua.

Why Ukraine's Looming Offensive May Be The Most Important Clash Of The War. Period. https://t.co/e6F2RRx2y8

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) April 27, 2023