Evp-kenraalilta suorat sanat Venäjästä: Sama meno jatkuu Vladimir Putinin jälkeen

Kenraalimajuri (evp.) Harri Ohra-aho arvioi synkästi Venäjän mahdollisuutta muutoksiin.

– Venäjä ei muutu ennen kuin se käy läpi kaikki historiansa mustat kohdat. Tämä vaihe on vielä kaukana – päinvastoin: jopa [Josif] Stalinia tukeneita henkilöitä glorifioidaan, pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Ohra-aho muistuttaa.

Tästä voi hänen mukaansa vetää johtopäätöksiä myös siitä, millaista Venäjän diktaattori Vladimir Putinia seuraava johto on.

– Toisin sanoen on turha keskustella siitä, kuka johtaa maata Putinin jälkeen. Sama meno jatkuu, Ohra-aho jatkaa.

Evp-kenraali viittaa Twitterissä Viron Suomen-suurlähettiläs Sven Sakkovin päivitykseen. Sakkov on jakanut alla näkyvän kuvakaappauksen Venäjän Wienin-lähetystön julkaisusta. Siinä muistettiin ”verrattoman Neuvostoliiton valtiomiehen”, entisen ulkoministeri Vjatseslav Molotovin syntymäpäivää maaliskuun 9. päivänä 1890.

– Hänen [Molotovin] rikoskumppaninsa Joachim von Ribbentrop teloitettiin Nürnbergin vankilassa. Voisitteko kuvitella saksalaisia diplomaatteja juhlistamassa Ribbentropin syntymäpäivää? Ette tietenkään, Sakkov toteaa Venäjän lähetystön päivityksestä.

Molotov oli solmimassa Neuvostoliiton ja Natsi-Saksan välistä hyökkäämättömyyssopimusta vuonna 1939. Molotov-Ribbentrop-sopimuksena maiden ulkoministerien nimien mukaan tunnetun sopimuksen salaisessa lisäpöytäkirjassa jaettiin Eurooppa natsien ja Neuvostoliiton etupiireihin.

Samoin kuin Stalinin hirmuteot, on tämä osa historiaa pyritty Vladimir Putinin Venäjällä kirjoittamaan uusiksi ja häivyttämään. Siellä toisen maailmansodan ympärille on rakennettu viime vuosina lähes uskonnollisiin mittoihin paisutettua tarinaa Neuvostoliiton ja natsien välisestä hyvän ja pahan taistosta, jossa Neuvostoliitto lopulta pelasti Euroopan.

His buddy in crime Joachim von Ribbentrop was executed at the Nuremberg Prison. Can you imagine German diplomats commemorating Ribbentrop’d birth?? Of course you can’t. https://t.co/5fjV0IIb1E https://t.co/HKXgboYBml

— sven sakkov (@sakkov) March 10, 2023