Evp-kenraalilta suorat sanat: Sotilaiden henki on vaarannettu

Yhdysvaltalainen kenraali (evp.) Barry McCaffrey pitää aikakauslehden päätoimittajan kutsumista sotilasoperaatiota koskevaan suljettuun viestiryhmään suurena epäpätevyyden osoituksena.

The Atlanticin päätoimittaja Jeffrey Goldberg sai aiemmin maaliskuussa kutsun viestipalvelu Signalissa olevaan ryhmään, jossa keskusteltiin etukäteen Yhdysvaltain tulevista ilmaiskuista Jemenin huthikapinallisia vastaan. Kutsu tuli presidentti Donald Trumpin hallinnon kansallisen turvallisuuden neuvonantajalta Michael Waltzilta.

Ryhmässä olivat mukana muun muassa ulkoministeri Marco Rubio, varapresidentti J. D. Vance, puolustusministeri Pete Hegseth, tiedustelupalvelujen johtaja Tulsi Gabbard ja keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja John Ratcliffe.

– Vireillä olevat sotilasoperaatiot ovat arkaluontoisinta tietoa, jota meillä on asevoimista. Tässä tapauksessa puhumme laivaston ja ilmavoimien henkilökunnan hengestä. Monet ulkomaiset tiedusteluorganisaatiot, esimerkiksi venäläiset ja iranilaiset, ovat soluttautuneet Signaliin. Tässä on asetettu yhdysvaltalaiset toimijat hengenvaaraan, kenraali totesi MSNBC:n haastattelussa.

– Tässä kerrotaan myös huthikapinallisille omista tavoitteista. Tämän seurauksena he voivat ryhtyä toimiin hyökkäyksen hajottamiseksi tai välttämiseksi. Se on ylimielistä, kenraali jatkoi.

McCaffreyn mukaan keskustelu Signalissa on myös osoitus siitä, ettei liittovaltion asiakirjalakia noudateta.

– Nämä ihmiset ovat käyttäneet rutiininomaisesti Signalia ja lyön vetoa, että tätä on käytetty myös moniin muihin arkaluontoisiin keskusteluihin. Keskusteluja ei arkistoida ja saada tutkijoiden käyttöön. Se on todella säälittävä tilanne. Jos hyökkäystä olisi koordinoinut joukko virassa olevia sotilaita, he kaikki olisivat saaneet potkut ja todennäköisesti joutuisivat rikossyytteisiin, kenraali ryöpytti toimintaa haastattelussa.

If you listen to nothing else today, listen to this. @mccaffreyr3 explains we must assume Signal had been penetrated by foreign intelligence services, that everyone on that chat knew it was wrong, and the risks imposed on our soldiers by this egregious arrogance. pic.twitter.com/TLiFiWNqLg

— John Jackson (@hissgoescobra) March 24, 2025