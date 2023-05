Evp-kenraali: Venäläiset saavat niskaansa valtavan tuliaallon

Ukrainalla on paljon pelissä, kun odotetun vastahyökkäyksen suunnitelmia viimeistellään, arvioi Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.), sotatutkija Mick Ryan.

– Ukrainan vastahyökkäyksen menestys ei välttämättä määritä vain länsimailta saatavan tuen tasoa. Se saattaa tarjota perustan Ukrainan voitolle.

– Venäläiset saavat pian niskaansa massiivisen teräs- ja tuliaallon, jotta ukrainalaisilla olisi parhaat mahdollisuudet tämän saavuttamiseksi, Ryan toteaa Twitterissä.

Hän on jakanut tilillään The Sydney Morning Herald -lehden julkaiseman mielipidekirjoituksensa.

Ukrainan vastahyökkäystä varten on tiettävästi koottu ainakin 12 prikaatia, joista yhdeksän olisi varustettu länsimaisella kalustolla. Ukrainan kannalta haasteena on murtautua läpi puolustuslinjoista, joita Venäjä on valmistellut eri puolille miehitettyjä alueita.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi viime viikolla, että 98 prosenttia Ukrainalle luvatuista länsimaisista aseista on toimitettu perille.

Mick Ryanin mielestä julkisessa keskustelussa ei ole määritelty selkeästi, miten onnistumista ja epäonnistumista mitataan ja miten ne miellettäisiin Ukrainassa, Venäjällä tai länsimaissa.

– Siksi menestyksen mittareiden asettaminen tulevia hyökkäyksiä varten on tärkeää, jotta Ukraina ja muut valtiot voivat arvioida hyökkäysten vaikutuksia.

Ryan listaa neljä vastahyökkäyksen seurausta, joiden avulla menestystä voidaan mitata.

– Ensimmäinen on se, että Ukraina ottaa takaisin suuria määriä alueitaan. Tämä on keskeinen menestyksen mittari vastahyökkäysten kannalta.

Hänen mukaansa toisena menestyksen mittarina voidaan pitää lopputulosta, jossa Ukraina vangitsee tai tuhoaa suuria osia Venäjän joukoista.

– Venäläiset täytyy lyödä, ja heidät on nähtävä lyötyinä. Onnistunut Ukrainan hyökkäys vähentää Venäjän joukkojen määrää.

Ryan katsoo kolmannen tärkeän mittarin olevan se, että Ukraina säilyttää riittävästi joukkoja jatkaakseen joidenkin alueiden puolustamista ja tehdäkseen myöhemmin hyökkäyksiä toisaalla.

– Vaikka ukrainalaiset käyttävät merkittävän osan ilma- ja maataisteluvoimastaan tähän hyökkäykseen, heidän kannattaa tehdä se siten, että he välttävät massiivisia tappioita.

Hänen mainitsee neljäntenä seikkana sen, että Ukrainan kansan ja ulkomaisten johtajien pitää uskoa Ukrainan onnistuneen vastahyökkäyksessään.

– Ukrainan hallituksen jatkuva strateginen viestintä on olennainen osa hyökkäykseen liittyvän tarinan kertomista.

– Menestyksen hahmottaminen on olennaista ukrainalaisten taistelutahdon kannalta ja välttämätöntä lännen tuen säilyttämiseksi.

The success of this Ukrainian campaign may not just determine future support from the West. It may provide a foundation for Ukrainian victory. A wave of steel and fire will shortly be unleashed on the Russians to achieve this. My latest at ⁦@smh⁩ https://t.co/4mR5vFDPIv

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) May 3, 2023