Evp-kenraali vastahyökkäyksestä: Aloite on nyt Ukrainalla

Presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvisti viisi viikkoa sitten Ukrainan aloittaneen vastahyökkäyksensä, ja on tullut aika tehdä johtopäätöksiä kampanjan etenemisestä ja opetuksista. Näin sanoo Ukrainan sotaa ahkerasti tarkkaileva, Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) ja modernin sodankäynnin asiantuntija Mick Ryan Twitterissä.

Ryanille vastahyökkäyksen tavoite on selkeä.

– Oikeudenmukainen ja kestävä rauha ei ole mahdollinen ennen kuin Ukraina on lyönyt Venäjän miehitysjoukot, karkottanut venäläiset sotilaat ja onnistunut luomaan alueensa ja maansa turvaavan pelotteen, hän kirjoittaa.

Kenraalin mukaan etenkin viisi tekijää ratkaisee Ukrainan vastahyökkäyksen onnistumisen. Hän käy laajassa Twitter-ketjussaan tarkasti läpi vastahyökkäyksen tämänhetkistä tilannetta kyseisten tekijöiden pohjalta.

Ensimmäinen Ryanin tekijöistä on taistelu logistiikka- ja kuljetusväylistä. Ukraina iskee jatkuvasti Venäjän huoltoreittien kannalta tärkeisiin kohteisiin, Ryan toteaa.

Toinen tekijä on aloitteellisuus.

– Molemmat osapuolet hakevat itselleen edelleen taktista ja operatiivista aloitetta. Etelässä Ukraina on tarttunut taktiseen aloitteeseen ja iskee nyt missä ja milloin haluaa, Ryan kirjoittaa.

Idässä Ukrainalla on tällä hetkellä taas aloite Bahmutissa. Operatiivisellakin tasolla aloite on sodassa nyt Ukrainalla, jolla on yhä taistelujoukkoja reservissä, Ryan toteaa.

Kolmanneksi hyökkäykseen vaikuttaa Ryanin mukaan osapuolten kyky sopeutua sodan muutoksiin ja rajoitteisiin. Taistelijoiden kyky sopeutua muuttuviin tilanteisiin on ollut Ukrainan sodalle tyypillistä, Ryan arvioi.

Ukrainassa käydään lisäksi näännytyssotaa, ja tämäkin vaikuttaa hyökkäyksen suureen kuvaan. Ukraina ja Venäjä kilpailevat siitä, kenellä resurssit kestävät pidempään.

– Tämä on teollisten järjestelmien välinen sota, jossa Venäjä, Ukraina, Yhdysvallat ja Eurooppa ovat lisäämässä ammusten ja muiden varusteiden tuotantoa. Keskeisiä materiaaleja ovat tykistöammukset, insinöörivarusteet, droonit, logistiikkaan tarvittavat materiaalit ja tarkkuusammukset.

Sotaa käydään myös muualla kuin varsinaisella taistelukentällä, Ryan toteaa. Ukraina on osoittaunut mestarilliseksi viestinnän ja vaikuttamisen osaajaksi, mutta myös Venäjä on löytänyt omalle viestilleen yleisön Kiinasta ja globaalista etelästä, hän kirjoittaa. Viides tekijä onkin juuri kamppailu sodan narratiivista, hän kirjoittaa.

Venäjän propagandistit julistavat nyt Ryanin mukaan Ukrainan vastahyökkäyksen epäonnistuneen, kun taas ukrainalaiset ovat kommentoineet menestystään rintamalla harvasanaisesti.

– Ukrainalaisten on oltava menestyksekkäitä hyökkäyksissään, ja heidän on saatava poliitikot ja kansalaiset myös Ukrainan ulkopuolella uskomaan tähän menestykseen.

”Alun loppu” on nyt saavutettu Ukrainan vastahyökkäyksessä, Ryan toteaa ketjunsa päätteeksu. Vaikka kaikki Ukrainan operaatiot eivät olekaan menestyneet toivotulla tavalla, on vastahyökkäys kenraalin mukaan kuitenkin edennyt varmasti. Useat Ryanin mainitsemista tekijöistä puhuvat Ukrainan puolesta.

– Kuten kaikissa sodissa, epävarmuutta on runsaasti. On epäselvää, missä määrin molempien osapuolten taisteluvoima – älyllinen, moraalinen ja fyysinen – heikkenee Ukrainan hyökkäyksessä. Ukrainalaisilla on kuitenkin operatiivinen aloite, Ryan arvioi.

Sota ei kuitenkaan vielä ole ohi, kenraali painottaa.

– Edessä on vielä kuukausien ajan kovia taisteluita, tykistötaisteluja ja vaikuttamisoperaatioita. Ukrainalaiset pyrkivät etenemään laajaan puolustuskampanjaan varautunutta vihollista vastaan.

A just and enduring peace is not possible until #Ukraine defeats Russian forces occupying its territory, ejects Russian forces and establishes the deterrent regime that ensures the long-term security of its territory and its people. 1/22🧵 pic.twitter.com/o3sgjTtAc7

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) July 15, 2023