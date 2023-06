Evp-kenraali: Padon tuholla valtava vaikutus Ukrainan hyökkäykseen

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling kommentoi Twitterissä Hersonin alueella Ukrainassa sijaitsevan Kahovkan padon tuhoutumista.

Ukrainan mukaan Venäjän joukot räjäyttivät padon, jonka murtuminen on aiheuttanut Dnepr-joen tulvimisen.

– Tulviminen vaikuttaa sekä Venäjän joukkojen puolustusvyöhykkeeseen että Ukrainan asevoimien mahdolliseen joen ylitykseen, huoltolinjoihin ja tulevaan hyökkäykseen Hersonissa, Hertling sanoo.

– Tulvat myös rajoittavat tai estävät Krimin kanavan vedenjakelua (ja siten miljoonien ihmisten juomaveden saantia) ja voivat vaikuttaa Zaporižžjan ydinvoimlaitoksen jäähdytykseen sekä jo aiemmin vaurioituneeseen Antonivkan maantiesiltaan.

Hertlingin mukaan Dnepr-joen molemmilla puolella sijaitsevat kaupungit kärsivät merkittävistä tulvista seuraavan vuorokauden aikana. Tuhoja on odotettavissa varsinkin joen vasemmalla puolella eli itärannalla.

– Tämä vaikuttaa Ukrainaan ja odotettuun vastahyökkäykseen isosti.

Part of the Nova Kakhovka Dam destroyed/failed. Flooding down the Dnieper/Dnipro River to the Black Sea also affecting the Bug & Inhulet Rivers.

Flooding will affect both RU defensive belt & potential UAF river crossing, supply lines and upcoming offensive in Kherson. 1/ https://t.co/C6UqNZuG1p

— MarkHertling (@MarkHertling) June 6, 2023