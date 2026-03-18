Evp-kenraali: Meidän on nöyrryttävä ja opittava Ukrainalta

Eturivin sotilasasiantuntija Mick Ryan kommentoi X-palvelussa Ukrainaan perustettavaa tekoälyn osaamiskeskusta.

– Tässä yhdistyvät eksistentiaalinen uhka ovella, Ukrainan vuosien mittainen oppiminen taistelukentästä ja syväiskuista sekä nuoren, teknologiaa ymmärtävän (Ukrainan) puolustusministerin johtajuus. Vaikka kaikki länsimaiset asevoimat eivät toimi näissä olosuhteissa, meidän on silti oltava nöyriä oppimaan Ukrainalta – ja nopeasti, toteaa Australian asevoimien kenraalimajuri evp. ja tutkija Ryan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili tiistaina Lontoossa tapaamassa Ison-Britannian ylintä johtoa. Tapaamisessa sovittiin uudesta puolustusteollisuuskumppanuudesta, jonka tavoitteena on torjua halpoja hyökkäyslennokkeja.

Iso-Britannia lupasi rahoittaa tekoälyn osaamiskeskuksen perustamista Kiovaan 500 000 punnalla (578 585 euroa).

– Tekoälyn on oltava voimanlähde jokaiselle modernin sodankäynnin osa-alueelle. Tavoitteenamme on tekoälyyn perustuva seuraavan sukupolven armeija ja Euroopan tehokkain puolustusjärjestelmä, sanoo Ukrainan puolustusministeri Mykhailo Fedorov X-palvelussa.