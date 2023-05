Evp-kenraali: Hyökkääjälle tulee lähettää viesti, ettei helppoja voittoja ole tulossa

Bahmutin taistelusta ja sen aikana tehdyistä päätöksistä voidaan oppia paljon, arvioi Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) ja sotatutkija Mick Ryan Twitter-viestiketjussaan.

Ryanin mukaan päätöksestä olla vetäytymättä Bahmutista on käyty runsaasti keskustelua. Hänen arvionsa mukaan päätöksen takana on ollut niin sotilaallisia kuin poliittisia syitä.

Sotilaallisiin syihin lukeutuu muun muassa Ukrainan sotilasjohdon arvio siitä, että taistelun jatkaminen Bahmutissa on ollut hyödyksi Ukrainalle. Venäjä on kärsinyt suuria tappioita Bahmutissa, jonka lisäksi Bahmutin taisteluun keskittyminen voi harhauttaa Venäjää Ukrainan hyökkäysvalmistelujen tilanteesta sekä hyökkäyksen kohteesta.

Taistelun jatkamisen hintana ovat kuitenkin olleet Ukrainalle aiheutuneet tappiot.

Poliittisiin syihin lukeutuu Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin halu välttää uusien ukrainalaiskaupunkien joutumista Venäjän haltuun. Zelenskyi ei halua antaa Venäjän presidentti Vladimir Putinille uusia voittoja, eikä länsimaille mielikuvaa siitä, että Ukraina olisi häviämässä.

Lisäksi Ryan huomauttaa, että on tärkeää lähettää Venäjälle viesti siitä, ettei se voi enää saavuttaa sodassa helppoja voittoja.

Poliittisiin syihin lukeutuvat myös humanitääriset syyt. Ryan arvioi, että Ukraina ei voisi sallia ukrainalaisten joutumista venäläisten käsiin. Venäjä on syyllistynyt sodan aikana lukuisiin siviileihin kohdistuneisiin sotarikoksiin.

Taistelusta ja sen aikana tehdyistä päätöksistä voidaan Ryanin mukaan saada arvokasta tietoa siitä, miten Zelenskyi ajattelee ja miten hän työskentelee sotilasjohdon kanssa. Tämä valtio- ja sotilasjohdon välinen yhteistyö määrittelee vahvasti sitä, miten sodankäyntiä toteutetaan.

Ryan nostaa lopuksi Bahmutin taistelun konkreettiseksi esimerkiksi siitä, miten taisteluihin strategisesti merkityksettömistä kohteisista voi ajan kanssa muodostua huomattava sotilaallinen ja strateginen merkitys.

Over the past week, there has been a lot of attention devoted to the attack on the Kremlin, as well as the Ukrainian preparations for their offensives. Today, I want to explore the Legacy of #Bakhmut. 1/12 🧵🇺🇦 pic.twitter.com/cxgfTyuGsc

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) May 6, 2023