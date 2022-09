Everstin arvio Venäjän armeijasta: Kertakäyttöistä roskaa

Presidentti Vladimir Putin kertoi keskiviikkona, että Venäjä aloittaa osittaisen liikekannallepanon. Puolustusministeri Sergei Shoigun mukaan tämä koskee 300 000 reserviläistä.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja, everstiluutnantti Joakim Paasikivi arvioi Dagens Nyheterin haastattelussa, että liikekannallepanota huolimatta Venäjällä ei ole kykyä ottaa aloitetta takaisin Ukrainan taistelukentillä. Ainoastaan Uktainan ”katastrofaalinen virhe” voisi muuttaa tilannetta Venäjän eduksi.

– Ymmärtääkseni Venäjällä ei ole olemassa sellaisia reservejä, jotka voisivat muuttaa kuvaa. Mielestäni Venäjän armeijaa voidaan luonnehtia kertakäyttöarmeijaksi. On jo tiedossa, mitä heillä on, ja kyky tehdä jotain uutta on hyvin rajallinen, hän sanoo DN:lle.

Venäjällä on hänen mukaansa jo nyt pulaa upseereista.

– Miehistö, joka voidaan tuota liikekannallepanolla, on sotilaallisessa mielessä pohjimmiltaan roskaa.