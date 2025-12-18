Eversti haukkuu Ukrainan ”paperikenraalit”

Ukrainan asevoimissa on tehtävä pikaisesti suuria muutoksia, tunnettu ukrainalaissotilas ja -poliitikko Andrii Biletskyi toteaa.

Azov-pataljoonan perustajana tunnettu Biletskyi toimii nykyisin Ukrainan maavoimien 3. armeijakunnan komentajana. Hän ruotii puolustajan asevoimien tilaa poikkeuksellisen suorasanaisessa nv.ua-sivuston kirjoituksessaan. Teksti julkaistaan myöhemmin NV:n ja Economistin The World Ahead 2026 -erikoisnumerossa.

– Riippumatta siitä jatkuuko sota vai siirtyykö maa aselevon vaiheeseen, on Ukrainan armeijan muututtava – ja heti, Biletskyi kirjoittaa Lymanin alueen taistelujen keskeltä.

Ukrainan valtion selviytyminen on hänen mukaansa vaakalaudalla molemmissa tilanteissa.

– Kumppanit eivät tule arvioimaan Ukrainaa poliittisten lausumien perusteella vaan sen asevoimien todellisten kykyjen perusteella. Ja Venäjä tulee ymmärtämään vain voimaa – ei aikeita, eversti varoittaa.

Andrii Biletskyin mukaan taistelukentällä määritellään, uskooko maailma Ukrainan selviytymiseen vai ei.

Eversti muistuttaa, miten harva uskoi, että Venäjä oikeasti hyökkäisi Ukrainaan helmikuussa 2022. Biletskyi jatkaa hyökkäyksen jälkeisen shokin vaihtuneen Ukrainassa euforiaan, kun Venäjän joukot torjuttiin. Menestyksen syitä ei kuitenkaan hänen mukaansa pysähdytty analysoimaan.

– Armeija jatkoi eteenpäin samalla polttoaineella, jolla venäläiset oli ajettu ulos Kiovasta ja Hersonista: motivoituneiden vapaaehtoisten innolla. Tämä polttoaine ei riitä ikuisesti.

Kun ensimmäiset ”lipsahdukset alkoivat”, etsivät ukrainalaiset Biletskyin mukaan jälleen taikatemppuja ratkaisuiksi.

– Ensin Javelinit, sitten Bayraktarit, sen jälkeen HIMARSit, F-16:t, Abramsit, Leopardit, Bradleyt, droonimuurit ja tappoalueet, kokenut upseeri listaa.

Hän toteaa, ettei teknologia riitä kuitenkaan muuttamaan sodan kulkua ilman strategiaa.

Vaikka Ukrainan rintamalla onkin nähty Andrii Biletskyin mukaan käänteentekeviä teknologioita, on kaikki aina lopulta kiinni niitä käyttävistä ihmisistä.

Tähän liittyy myös Biletskyin kiivaasti vaatima muutos.

Hänen mukaansa Ukrainassa on vallalla harhakuvitelma siitä, että joukkojen määrän lisääminen tarkoittaisi automaattisesti menestystä taistelukentällä.

– Määrän kasvattaminen tarkoittaa vain tappioiden kasvattamista, jos korkealaatuista peruskoulutusta ja vahvaa aliupseeristoa ei ole.

Ukrainassa on Biletskyin mukaan luotu jo tehokas malli aliupseerien ja sotilaiden koulutukseen. Sitä pitäisi hänestä kuitenkin laajentaa. Muuten rintamalle päätyy vain kouluttamattomia joukkoja.

Toisena suurena ongelmana eversti mainitsee ”paperikenraalit”.

Andrii Biletskyi sanoo useimpien Ukrainan nykyisistä kenraaleista aloittaneen sotansa vuonna 2014 eversteinä ja everstiluutnantteina. Heillä ei siis ole pahemmin ollut suoraa taistelukokemusta.

Nykyiset everstit ja pataljoonankomentajat joutuivat taas yli kymmenen vuotta sitten sotaan Itä-Ukrainassa korkeintaan joukkueenjohtajina tai komppanianpäälliköinä. Heillä on Biletskyin mukaan oikea käsitys rintaman todellisuudesta.

– Kenraalit olivat opistoupseereita. Nyt he päättävät ihmisten kohtaloista. Onko heidän joukossaan lainkaan älykkäitä, kokeneita ja päteviä? Ehdottomasti. Mutta heiltä puuttuu käytännön kokemusta.

Everstin mukaan vastaavaan ongelmaan törmättiin esimerkiksi Yhdysvalloissa Irakin sodan jälkeen. Ratkaisu oli kenraalikunnan ”puhdistus”, jossa vanhojen johtajien tilalle ylennettiin todellista taistelukokemusta omaavia upseereita.

– Ukraina tarvitsee saman reformin, Biletskyi toteaa.

Hän jatkaa, että nuorten upseerien etenemiseltä on lisäksi poistettava kaikki esteet.

– Ymmärrän, joukkojen laadun parantaminen ei kuulosta otsikolta. On luonnollisesti paljon helpompaa vaatia ”sadan miljoonan lennokin rakentamista”, Andrii Biletskyi toteaa.

Kuitenkin vain laadullisilla muutoksilla asevoimissa saavutetaan hänen mukaansa todellista vaikutusta taistelukentällä, kansan asenteissa ja kumppanien halukkuudessa jatkaa Ukrainan tukemista.