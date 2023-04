Evakuoidaanko Venäjän miehittämiä alueita?

Venäjän miehityshallinnon virkailijat ovat kiistäneet Ukrainan mediassa esitetyt tiedot, joiden mukaan venäläisjoukkojen hallitsemilla alueilla valmisteltaisiin evakuointia.

Hersonin alueen sotilasasioiden neuvonantaja Serhi Khlan sanoi miehityshallinnon tarjonneen Skadovskissa asuville ukrainalaisille mahdollisuutta ”vapaaehtoisiin evakuointeihin” Venäjälle.

Venäläisten nukkehallintoa edustava Vladimir Saldo kiisti uutiset ja väitti venäläisjoukkojen valmistelevan uutta hyökkäystä koko Hersonin alueen valtaamiseksi. Venäjä vetäytyi Dneprin itä- ja eteläpuolelle Ukrainan vastahyökkäyksen paineessa viime vuoden lopulla. Ukraina vapautti samalla Hersonin kaupungin, joka oli ainoa Venäjän miehittämä alueellinen pääkaupunki.

Myös Zaporizzjan alueen miehityshallinnon varajohtaja Vladimir Rogov kiisti väitteet kaukana rintamalinjasta tehtävistä evakuoinneista ja vakuutti venäläisjoukkojen puolustavan Berdjanskin satamakaupunkia ja muita miehitettyjä alueita.

Amerikkalainen ISW-ajatuspaja huomauttaa paikallishallinnon vastaavan vain harvoin Ukrainan mediassa esitettyihin tietoihin. Virkailijoiden kommentit voivat kertoa siitä, että monet epäilevät Venäjän asevoimien kykyä pitää kiinni alueista Ukrainan odotetun keväthyökkäyksen lähestyessä.

Miehityshallinnon kerrotaan painostaneen alueella asuvia ukrainalaisia vastaanottamaan Venäjän passeja muun muassa rajoittamalla ihmisten liikkumista. Hersonin alueella siviileitä kiellettiin 2. huhtikuuta poistumasta kotoaan, minkä lisäksi pääsyä sairaaloihin ja ostoskeskuksiin rajoitettiin päiväsaikaan.

