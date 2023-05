Euroopassa heräsi huoli Ukrainan tuen tulevaisuudesta

Yhdysvaltojen kasvava sisäpoliittinen vastakkainasettelu uhkaa jo Ukrainalle annettavaa tukea, pelkäävät useat Financial Timesin haastattelemat EU-lähteet. Yhdysvallat on ollut Ukrainan suurin tukija koko yli vuoden kestäneen sodan ajan, ja Valkoinen talo on toistuvasti vakuuttanut seisovansa puolustustaistelua käyvän maan takana ”niin pitkään kuin on tarpeen”.

Eurooppalaiset tarkkailijat pelkäävät kuitenkin Yhdysvaltojen lähestyvän presidentinvaalikampanjan heikentävän yhdysvaltalaisten tahtoa tukea Ukrainaa.

Republikaanipuolueessa tietyt tahot ovat jo pidemmän aikaa arvostelleet Yhdysvaltojen sitoutumista Ukrainan tukemiseen, ja kritiikkiin on yhtynyt myös puolueen presidenttiehdokkuutta jälleen tavoitteleva ex-presidentti Donald Trump. Vuoden 2020 presidentinvaalit Joe Bidenille hävinnyt Trump ei aikaisemmin toukokuussa tahtonut kertoa, toivooko hän Ukrainan voittoa sodassa.

Yhdysvaltojen korkea-arvoisin republikaani, edustajainhuoneen puhemies Kevin McCarthy on tukenut Ukraina-avun jatkamista. EU-maissa muistutetaan kuitenkin myös kansan tuen olevan poliittisille päättäjille tärkeää.

– Yhdysvalloille on tärkeää myydä tämä menestyksekkäänä sotana, jotta myös kotimaan yleisölle voidaan osoittaa että avustuspaketeilla on ollut Ukrainan sotaonnen kannalta merkitystä, eurooppalainen virkamieslähde arvioi.

Nykymuotoista sotilaallista tukea voidaan jatkaa korkeintaan kaksi vuotta, toinen lähde uskoo. Myös tästä syystä eurooppalaiset uskovat Yhdysvaltojen toivovan syksyllä neuvotteluja sodan lopettamiseksi. Yhdysvaltojen hallinnossa lähikuukausia pidetään Ukrainan kannalta ratkaisevina, sillä parhaimmassa tapauksessa maa voi onnistuneella vastahyökkäyksellä kääntää sodan kulun lopullisesti itselleen edulliseen suuntaan ja pakottaa Venäjä neuvottelupöydän ääreen. Jos vastahyökkäys epäonnistuu, tulee kansainvälinen paine neuvottelujen aloittamiseksi olemaan ”valtava”, yksi lähde kuvailee.

Syyskuussa maailmanjohtajat tapaavat niin YK:n yleiskokouksessa kuin G20-ryhmän merkeissä, joten virkamiehet uskovat mahdollisten neuvottelujen olevan tuolloin keskusteluissa esillä.

– Viesti Kiovalle on käytännössä se, että tämän enempää tukea ette saa. Yhdysvaltojen budjetissa ei ole enempää liikkumatilaa, ja Euroopan asetehtaat pyörivät täydellä teholla, eurooppalaislähde kuvailee yhdysvaltalaisten ajattelua.