Euroopan tulisi oppia Ukrainasta sotaan valmistautuessaan

– Selviytymissodassa jokaisen maan on oltava valmis siirtämään taloutensa sota-ajan tasolle, ja Euroopan tulisi huolellisesti tutkia Ukrainan kokemuksia vahvistaakseen omaa puolustusvalmiuttaan ja samalla tukeakseen Ukrainaa sen taistelussa Venäjän aggressiota vastaan.

Näin sanoo Britannian kenraali Sir Rupert Smith, entinen Naton Euroopan-joukkojen ylipäällikkö Ukrinformin haastattelussa.

– Lyhyemmällä aikavälillä meidän eurooppalaisten, olimmepa EU:ssa tai ei, luultavasti jo olemassa olevien Naton rakenteiden avulla, on jatkettava Ukrainan tukemista kaikin mahdollisin tavoin – materiaalilla, koulutuksella, avustuksella, kenraali sanoi.

Hänen mukaansa Eurooppa ei voi ottaa riskiä ”Ukrainan joutumisesta Venäjän käsiin”.

– Jättäkäämme sikseen valinnanvapaus tai se tosiasia, että Ukrainaan hyökättiin. Jos Venäjällä on hallussaan maantieteellinen alue nimeltä Ukraina, Euroopan raja Venäjän kanssa on kaksinkertaistunut, ettekä halua sitä. Ja toiseksi, kaikki nuo Ukrainassa olevat miehet, joilla on valtavasti kokemusta ja paljon kalustoa, ovat venäläisten käsissä. Ja heitä aletaan osoittaa meitä kohti, Smith sanoo.

– Emmekä mekään halua sitä. Joten pelkästään näistä kahdesta syystä Euroopan tulisi jatkaa Ukrainan tukemista kaikin mahdollisin tavoin. Ainakin nykyisen sotilaallisen tilanteen ylläpitämiseksi ja mieluiten sen parantamiseksi huomattavasti, erityisesti ilmapuolustuksen ja elektronisen spektrin osalta, hän jatkoi.

Smith korosti erikseen keskeisiä asioita, jotka Euroopan on opittava Ukrainasta.

– Meidän on opittava, tai opittava uudelleen, mitä sota-ajan talous tarkoittaa. Sota-ajan talous edellyttää työvoiman hallintaa. Koska jos emme tee niin, emme saa tasapainoa maassa olevien sotilaiden, laivoissa ja lentokoneissa olevien oikeiden ihmisten ja tehtaissa olevien oikeiden ihmisten ja niin edelleen välillä. Ja me katsomme, kuinka Ukrainalla on suuria vaikeuksia tehdä tämä. Se on erittäin vaikeaa, eikä se ole sama vastaus, jota olisit soveltanut 70 vuotta sitten toisen maailmansodan aikana, kenraali sanoi.

Hänen mukaansa puolustuksen ja sota-ajan talouden ylläpitäminen edellyttää teollista ja teknologista kehitystä.

– Missä on tasapaino ”aseiden ja voin välillä”? Teknologisen kehityksen ja teollisen kapasiteetin välillä on myös oltava tasapaino. Ja voimme nähdä sen tapahtuvan Ukrainassa. Opetus on siitä. Kranaattien ja panssaroitujen ajoneuvojen ja niin edelleen valmistukseen oli rajallinen, mutta olemassa oleva teollinen kapasiteetti. Mutta jos he vain jatkoivat sitä, mikään muu innovaatio ei olisi ollut mahdollinen. On tunnustettava, että sodassa on teknologinen taistelu kahden osapuolen välillä, ja haluat voittaa sen, Smith sanoi.

Hän korosti myös ”valmistustaistelun” merkitystä.

– Joten haluat parhaan mahdollisen aseen. Mutta sinun on tuotettava niitä paljon. Ja siinä on tasapaino, miten se tehdään. Ja jälleen kerran, voit nähdä sen tapahtuvan Ukrainassa. Jossain prikaatissa on upeaa, nerokasta innovaatiota ja toisessa prikaatissa toisenlaisia innovaatioita. Yhden prikaatin olosuhteet voivat olla erilaiset kuin toisen. Mutta olen havainnut, että näiden kehitysten välillä on hyvin vähän ristiin hyödyntämistä, joten sovellukset ovat pirstaloituneet. Ja se tekee volyymien tuottamisen erittäin vaikeaksi, kenraali arvioi.

Hän lisäsi, että Venäjällä on vähemmän innovaatioita, mutta se maksimoi tuotannon.

– Jos kyseessä ei ole valinnanvarainen sota, vaan eksistentiaalinen sota, tarvitaan sota-ajan taloutta. On myös muita asioita, kuten meidän on käytävä sama keskustelu sairaaloista, lääkäreiden sijoittelusta ja niin edelleen. Jos teet kaiken tämän etukäteen, sinulla on paljon enemmän uskottavuutta ja kapasiteettia käydä tätä sotaa, jota et halua tapahtuvan ja jota haluat estää, Smith sanoi.