Euroopan suurin sanomalehti: Saksa, meillä on ongelma

Maailmamme on kaaoksessa, ja olemme sen keskellä. Hamasin Israeliin tekemän terrori-iskun jälkeen olemme kokeneet maassamme uuden vihan ulottuvuuden – arvojamme, demokratiaa ja Saksaa vastaan, kirjoittaa sanomalehti Bild 50-kohtaisen manifestinsa alkusanoissa.

– Viime päivät ovat paljastaneet, mikä yhteiskunnassamme on kiehunut ja kiehunut pitkään: maassamme on paljon ihmisiä, jotka vastustavat elämäntapaamme. Ihmisiä, jotka juhlivat viattomien siviilien murhaa. Niitä, jotka opettavat lapsiaan vihaamaan muita, koska he ovat ”epäuskoisia”, lehti kirjoittaa.

Manifestin mukaan Saksan on nyt sanottava ”EI!” antisemitismille, ihmisvihalle ja kaikille niille, jotka sanovat ”ei” meille. Teksti on osoitettu kaikille Saksassa asuville.

Lehti muistuttaa, että pelkästään vuodesta 2015 lähtien Saksa on ottanut vastaan yli kolme miljoonaa pakolaista, joista monet ovat arabimaailmasta.

Lehden mukaan ”emme ole onnistuneet tekemään selväksi, mitä odotamme kaikilta, jotka haluavat asua tässä maassa. Että emme halua muuttaa elämäntapaamme vain siksi, että meillä on vieraita”.

50 kohdan manifesti

1. Kaikkiin Saksassa asuviin sovelletaan perustuslain 1 artiklaa: ”Ihmisarvo on loukkaamaton.”

2. Meille ei ole uskottomia! Jokainen voi uskoa, mihin haluaa – jopa joulupukkiin.

3. Jokaisen, joka pitää perustuslakiamme ja oikeusjärjestelmäämme ei-sitovien suositusten kokoelmana, tulee poistua Saksasta mahdollisimman pian.

4. Jokaisen, joka haluaa asua täällä pysyvästi, on opittava saksaa. Vasta, kun puhumme samaa kieltä, ymmärrämme toisiamme.

5. Jokainen voi osoittaa mieltään rauhanomaisesti vakaumuksensa puolesta. Sananvapaus ei sisällä ihmisten uhkaamista, pahoinpitelyä, kivien heittämistä, autojen polttamista tai murhaajien juhlimista.

6. Emme käytä naamioita tai huntuja; katsomme toisiamme kasvoihin (ellei kyseessä ole karnevaali tai korona).

7. Kunnioitus ja hyväntekeväisyys tukevat vapaata yhteiskuntaamme.

8. Historiamme synkimmän luvun taustaa vasten Israelin turvallisuus on Saksan kansallisen edun mukainen asia! Tämä tarkoittaa: juutalaisten turvallisuuden puolustamisesta ei voida neuvotella. Israelin politiikan kritiikki on tietysti sallittua.

9. Sanomme ole hyvä ja kiitos.

10. Kättelemme mielellämme tervehdyksenä tai jäähyväisenä.

11. Näemme poliisin ”ystävänä ja auttajana”, emme sortovoimana tai vihollisena.

12. Monet saksalaiset syövät sianlihaa. Tietenkään kaikki eivät sitä tee. Muuten: meillä on 10 miljoonaa kasvissyöjää tai vegaania, koska vapaus kulkee myös vatsan kautta.

13. Valtiolla on väkivallan monopoli. Valtion määräämiä virastoja lukuun ottamatta kenelläkään ei ole oikeutta käyttää väkivaltaa ihmisiin tai esineisiin.

14. Hyväksymme sen, että vapaasti valittu parlamenttimme asettaa säännöt yhteiselollemme, jotka riippumattomat tuomioistuimet voivat tarkistaa.

15. Miehet saavat rakastaa miehiä ja naiset naisia. Se, jolla on ongelma sen kanssa, on ongelma itse. Rakasta ja anna rakastaa!

16. Vaikka joku ei tuntisi olevansa mies tai nainen, häntä ei vainota tai rangaista. Maassamme kansalaiset saavat ajatella vapaasti ja elää muunsukupuolisesti.

17. Emme näe sosiaalipalveluja työnantajina, vaan instituutioina, jotka auttavat taloudellista apua tarvitsevia, työkyvyttömiä. Ei ihmisiä, jotka eivät halua tehdä työtä.

18. Kunnioitamme oikeuslaitosta, koska se tuomitsee ilman ennakkoluuloja.

19. Naiset käyttävät bikinejä tai uimapukuja uima-altaassa. Ja jos joku haluaa uida alasti Itämeressä – sekin on okei!

20. Naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia kaikilta osin.

21. Tasa-arvoa myös työn palkkauksessa (sitä pitää vielä kuroa)!

22. Keskustelemme kiistanalaisesti ja intohimoisesti, mutta emme loukkaa erimielisiä.

23. Olemme suvaitsevaisia suvaitseville.

24. Ja meillä ei ole suvaitsevaisuutta suvaitsemattomille!

25. Käytämme ilotulitteita vain uudenvuodenaattona, siis kun se on sallittua.

26. Emme polta sellaisten maiden lippuja, joista emme pidä. Se on rikos!

27. Kunnioitamme jokaista uskontoa, mutta erotamme selvästi uskonnon valtiosta.

28. Naisia, joilla on suhteita, ei hylätä, saati pahoinpidellä tai kivitetä! Avioeron sattuessa lapsiin sovelletaan yhteishuoltajuutta. Sillä ei ole väliä, kuka avioliitossa epäonnistui.

29. Sinun ei tarvitse olla neitsyt mennäksesi naimisiin!

30. Ne, jotka etsivät suojaa poliittiselta vainolta tai sodalta Saksassa, saavat sen. Jopa ne, joilla ei ole siihen oikeutta, voivat usein jäädä. Emme odota kiitollisuutta, vaikka se olisi sopivaa. Mutta vaadimme tiukkaa lakiemme noudattamista, arvojemme ja elämäntapamme kunnioittamista.

31. Emme mene naimisiin lasten kanssa. Ja miehillä ei voi olla enempää kuin yksi vaimo.

32. Naiset päättävät – kuten miehet – itse, miten pukeutuvat, kenen kanssa he ovat ystäviä, ketä he rakastavat, menevätkö he mieluummin klubille tai kirkkoon, ketä äänestävät ja minkä ammatin valitsevat.

33. Saksa on grillaajien maa. Piknikin jälkeen puistossa otamme roskat mukaan.

34. Veitset kuuluvat keittiöön, eivät taskuihin.

35. Maksamme veroja, koska tiedämme, että ne ovat valtion perusta.

36. Kun nainen sanoo ei miehelle, se on lopullista ja ehdotonta. Kaikki muu on seksuaalista häirintää tai raiskaus.

37. Odotamme jokaisen, joka voi ja jolla on siihen lupa, hakemaan työtä ja elättämään itsensä – vaikka toimeentulotuet tai kansalaistulot olisivatkin aluksi palkkaa suuremmat.

38. Saksassa on oppivelvollisuus. Uskomme koulutuksen ja oppimisen tärkeyteen.

39. Luovumme paikoistamme vanhuksille ja vammaisille linja-autoissa ja junissa.

40. Kippis, Saksa! Olut ja viini ovat osa kulttuuriamme. Kunnioita sitä, ja jos et halua juoda, älä juo.

41. Hameen pituuden tai lyhyyden päättää vain sitä käyttävä nainen.

42. Ne, jotka eivät voi sietää poliitikkojen, julkkisten, jumalien tai profeettojen karikatyyrejä, eivät ole oikeassa paikassa Saksassa.

43. Media kyseenalaistaa poliitikkoja, mutta yleensä luotamme siihen, että valitut virkamiehet päättävät totuudenmukaisesti ja kansan hyvinvoinnin puolesta.

44. Kunnia ei tarkoita vahvimman oikeutta.

45. Kunnioitus ja arvostus ovat yhtä luonnollisia sosiaalisissa verkostoissa kuin supermarketeissa tai toimistoissa.

46. Pyrimme suojelemaan ympäristöä ja säästämään luonnonvaroja. Kestävyys on tulevaisuus.

47. Saksalla on sydän lapsia kohtaan. Heitä ei lyödä vaan tuetaan.

48. Viheltäminen tai huuteleminen naisille, on häirintää.

49. Pojat ja tytöt voivat käydä yhdessä koulumatkoilla, osallistua urheiluun ja uintitunneille.

50. Rakastamme elämää, emme kuolemaa.