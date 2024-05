Euroopan parlamentin tilaan tehtiin poliisietsintä – ytimessä Venäjän vaikuttaminen

Brysselin rikospoliisin on tehnyt etsintöjä Euroopan parlamentin tiloihin, kertoo belgialaislehti De Standaard. Etsinnät ovat liittyneet käynnissä olevaan tutkintaan Venäjän informaatiovaikuttamisesta ja oligarkkien rahoittamasta Voice of Europe -verkostosta.

De Standaardin lähteiden mukaan osa etsinnöistä kohdistui hollantilaismeppi Marcel de Graaffiin toimistoon. De Graaff on europarlamentissa sitoutumattomien ryhmässä ja vahvasti Venäjälle myönteinen. Hän on pitänyt europarlamentissa puheenvuoroja joissa on väittänyt esimerkiksi, että Ukrainassa olisi ”lapsikenneleitä” ja että Euroopassa lasten sukuelimet silvotaan. Tutkinnassa ja etsinnässä ei kuitenkaan ole kyse de Graaffista itsestään, vaan hänen avustajastaan.

De Standaard ei nimeä avustajaa. Lehti käyttää hänestä nimitystä P. Kyseinen ihminen on lehden mukaan Ranskan kansalainen.

Kyseisellä avustajalla on De Standaardin mukaan yhteyksiä useisiin europarlamentaarikkoihin, kuten saksalaisen AfD-puolueen kärkiehdokas Maximilian Krahiin, Kroatian kristilliskonservatiivi Ladislav Ilčićiin sekä ranskalaiskonservatiivi Nicolas Bayhin. Viimeisin antoi miehelle potkut sen jälkeen, kun hänestä verkkoon kuva, jossa hän poseerasi halventavasti juutalaiseksi pukeutuneena.

Ranskalaislehti Le Monde kertoi jo helmikuussa, että Ranskan tiedustelu DGSI tutkii Venäjän verkostoja ja niiden kytkeytymistä eurovaaleissa vaikuttamiseen. Lehden mukaan keskiössä olivat kytkökset kansalliskonservatiivisen Front National -puolueen ympärillä. Tässä yhteydessä Le Monde nimesi kyseisen miehen, joka on toiminut ennen Marcel de Graaffin avustajaksi ryhtymistä Maximilan Krahin avustajana.

Sekä Krah, Ladislav Ilčić että Marcel de Graaff ovat esiintyneet jonkinlaiseksi mediaksi tekeytyneen Voice of Europen sivuilla haastateltavina.

Tšekin hallitus määräsi maaliskuun lopulla kansallisia pakotteita, jotka koskevat maan pääkaupungista Prahasta käsin toiminutta Voice of Europe -verkoston kahta johtohahmoa. Tšekin tiedusteluviranomaisten mukaan tämä verkosto oli ollut osallisena EU:n parlamenttivaaliehdokkaiden salaisissa rahoitustoimissa. Aiemmin kuluvalla viikolla EU täydensi nämä hahmot myös omille pakotelistoilleen.

Myös Puolan sisäisen turvallisuuden virasto ABW syyttää maansa kansalaista EU-parlamentin jäsenten lahjonnasta. Rahoilla pyrittiin ilmeisesti edistämään Venäjän etuja EU-parlamentissa.

BBC:n mukaan turvallisuusvirasto oli myös takavarikoinut tutkintaan liittyen yhteensä yli 83 000 euroa käteistä rahaa Varsovan ja Tychyn alueilta. ABW:n mukaan Moskovasta saatuja varoja on käytetty maksuina joillekin Venäjän propagandaa levittäville poliittisille toimijoille.

Tšekin viranomaisten mukaan Voice of Europen taustalla toimii ukrainalainen oligarkki Viktor Medvedtšuk, joka kuuluu Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin.