Euroalueen inflaatio kiihtyy 8,9 prosenttiin

Euroalueen inflaatio nousee heinäkuussa 8,9 prosenttiin, kertoo EU:n tilastovirasto Eurostat tänään julkaistuissa ennakkotiedoissa.

Eurostatin mukaan inflaatiota lisää etenkin energia, jonka odotetaan kallistuvan 39,7 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Ruoka, alkoholijuomat ja tupakka kallistuvat 9,8 prosenttia.

Euroalueen korkein inflaatio on Virossa, jossa hinnat nousevat heinäkuun aikana 22,7 prosentilla. Suomessa vastaava luku on Eurostatin mukaan 7,9 prosenttia.

Euro area #inflation up to 8.9% in July 2022: energy +39.7%, food +9.8%, other goods +4.5%, services +3.7% – flash estimate https://t.co/E1kkMe69Wa pic.twitter.com/QKeregtSEP

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) July 29, 2022