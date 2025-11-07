Euro vahvistui yli 11 prosenttia suhteessa dollariin, suomalaisyrityksiltä nopea reaktio

Valuuttamarkkinat ovat osoittaneet jälleen arvaamattomuutensa. Euro on vahvistunut yli 11 prosenttia dollariin nähden kuluvana vuonna. Vaikka OP:n analyytikot ennustavat kurssikehityksen tasaantumista loppuvuonna, epävarmuus säilyy tavanomaista korkeampana.

Euroalueen yhteisvaluutta euron vahvistuminen suhteessa Yhdysvaltain dollariin, Kiinan juaniin sekä Iso-Britannian puntaan haastaa suomalaisia vientiyrityksiä, joiden kannattavuus on sidoksissa valuuttakurssien liikkeisiin.

Kuluvan vuoden aikana euro on vahvistunut yli 11 prosenttia suhteessa dollariin, lähes 9 prosenttia suhteessa juaniin ja noin kuusi prosenttia suhteessa puntaan.

Valuuttamarkkinoiden ennakoimattomuus onkin saanut sijoittajat ja yritykset lisäämään suojaustoimiaan globaalisti. Huhtikuussa, Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ”vapautuspäivän” tullipoliittisten uudistusten jälkilöylyissä, valuuttamarkkinoiden päivittäinen kaupankäyntivolyymi nousi ennätykselliseen 10000 miljardiin dollariin.

– Alkuvuoden valuuttamarkkinailmiöllä, eli dollarin heikentymisellä, oli huomattavia vaikutuksia yritysten tuloksiin. Muutokset suomalaisille yrityksille tärkeissä valuutoissa voivat aiheuttaa vaikutuksia kannattavuuteen ja kilpailukykyyn myös vuoden viimeisellä neljänneksellä, toteaa OP:n seniorstrategi Ilkka Saksa tiedotteessa.

– Suuryrityksille valuuttasuojaukset ovat osa arkipäivän riskienhallintaa, mutta valuuttamarkkinoiden heilunta on kääntänyt katseen suojauspolitiikkojen sisältöihin, kuten suojausasteisiin. Pienemmissä yrityksissä on puolestaan aktivoiduttu suojausten tarpeeseen. Tullisaaga on herättänyt yritykset aktiivisempaan valuuttasuojaamiseen, kertoo suuryrityksistä vastaava johtaja Tuomas Lehtonen OP Marketsista.

Suomalaisyritykset ovat keskimäärin hyvin hereillä valuuttasuojauksissa, ja kiinnostus kurssiheilunnalta suojautumiseen näkyy myös OP Pohjolassa. Tammi-lokakuussa valuuttasuojausten volyymi on kasvanut lähes viidenneksen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

– Myös yksittäisissä valuutoissa näkyy merkittävää suojausaktiviteetin kasvua. Tästä esimerkkinä on Kiinan juan, joka on dollarin ohella heikentynyt huomattavasti suhteessa euroon, Lehtonen sanoo.

Suomalaiset yritykset käyvät koko ajan enemmän kauppaa ostajan toivomassa valuutassa, joka on tyypillisesti ostajan kotivaluutta. Tämä johtuu siitä, että kaupankäynti kotivaluutalla on ostajalle edullisempaa ja sen myötä suomalainen yritys tekee oston helpommaksi ja edullisemmaksi. Samalla se tarkoittaa, että suomalaisilla yrityksillä on enemmän kaupankäyntivaluuttoja ja tarvetta suojaamiselle.

Lisäksi kehitys murentaa Yhdysvaltojen dollarin valta-asemaa, kun kilpailevat valuutat ottavat jalansijaa kansainvälisessä kaupassa.

– Oikein toteutettu suojaus vakauttaa kassavirtaa sekä parantaa liiketoiminnan ennustettavuutta. Valuutta on myös keino tehdä kaupankäynnistä houkuttelevampaa ostajille, Lehtonen sanoo.