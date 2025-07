EU:n väkiluku nousi huippulukemiin

Euroopan unionin väkiluku on nyt noin 450,4 miljoonaa ihmistä. Viime vuoteen verrattuna kasvua tuli 1 070 702 asukkaan verran, kertoo Eurostat.

Väkiluku on kasvanut neljä vuotta peräkkäin. Maahanmuuton nähdään olevan väkiluvun kasvun taustalla. Vuodesta 2012 lähtien EU:n luonnollinen väestönmuutos on ollut negatiivista, eli ihmisiä kuolee enemmän kuin syntyy. Covid-19 vaikutti kasvuun tilapäisesti.

Raportin mukaan EU:n väkirikkain maa on Saksa 83,6 miljoonalla asukkaalla. Saksa muodostaa noin 19 prosenttia EU:n väestöstä. Seuraavaksi isoimmat maat ovat hieman alle 70 miljoonan asukkaan Ranska ja hieman alle 60 miljoonan asukkaan Italia.

Malta on väkiluvultaan pienin EU-maa. Maltalla asuu vain 0,6 miljoonaa asukasta. Suomi asettuu sijalle 17 noin 5,6 miljoonalla asukkaalla.

July 11, 2025