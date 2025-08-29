EU:n rajatiedon uusi järjestelmä käyttöön – miten se näkyy matkailijoille?

Euroopan komissio on vahvistanut, että uusi rajanylitystietojärjestelmä – Entry/Exit System, lyhennettynä EES – otetaan käyttöön 12. lokakuuta 2025. Rajavartiolaitos kertoo asiasta tiedotteessa.

EES-rajanylitystietojärjestelmä parantaa rajatarkastusten laatua ja tehokkuutta. Se tarjoaa jäsenvaltioiden viranomaisille ajantasaista ja luotettavaa tietoa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten maahantuloista, maastalähdöistä ja oleskelusta Schengen-alueella.

EU:n laajuiseen tietojärjestelmään rekisteröidään – joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta – muiden kuin EU:n kansalaisten rajanylitykset sekä tiedot siitä, jos pääsy jäsenvaltioiden alueelle on evätty.

EES-rajanylitystietojärjestelmä otetaan käyttöön rajatarkastuksissa kuuden kuukauden siirtymäajalla. Tänä aikana uudet menettelyt otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan. Siirtymävaihe antaa viranomaisille, matkailualalle ja matkustajille aikaa sopeutua muutoksiin.