EU:n uudet Venäjä-pakotteet voimaan

EU on määrännyt Venäjää vastaan uusia pakotteita. Järjestyksessä kuudestoista pakotepaketti sisältää jo aiemmin kerrottujen varjolaivaston alusten lisäksi 48 ihmistä ja 35 organisaatiota.

Euroopan neuvosto otti käyttöön myös kaksi uutta kriteeriä, joiden perusteella EU voi määrätä rajoittavia toimenpiteitä yksilöille ja yhteisöille, jotka omistavat tai käyttävät Venäjän öljytuotteita kuljettavaan varjolaivastoon liittyviä aluksia, sekä sellaisille yksilöille ja yhteisöille, jotka tukevat Venäjän puolustusteollista perustaa tai hyötyvät siitä.

– Tämä uusi pakotekierros ei kohdistu ainoastaan Venäjän varjolaivastoon vaan myös niihin, jotka tukevat vaarallisten öljysäiliöalusten liikennöintiä, ohjelmistoihin ja laitteisiin, joita käytetään lennokkien ohjaamiseen, pankkeihin, joita käytetään pakotteidemme kiertämiseen, ja propagandakanaviin, joita käytetään valheiden levittämiseen, totesi EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas.

Varjolaivastoon kohdistuvien pakotteiden piiriin kuuluu nyt 153 alusta. Lisäksi EU on ensimmäistä kertaa asettanut kiellon Venäjän ulkopuolella sijaitsevien luotto- tai rahoituslaitosten kanssa tehtäville liiketoimille, jotka käyttävät Venäjän keskuspankin ylläpitämää rahoituslaitosten viestijärjestelmää SPFS:ia. SPFS on Venäjän keskuspankin kehittämä järjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ja vähentää pakotteiden vaikutuksia. Transaktiokiellon piiriin tulee kolme uutta venäläistä rahoituslaitosta. Tämän lisäksi 13 venäläistä pankkia suljetaan ulos globaalista pankkien välisestä Swift-maksuvälityspalvelusta.

Pakotelistalle lisättiin myös 53 uutta yritystä. Ne ovat firmoja, jotka tukevat Venäjän aseteollisuutta sen sodassa Ukrainaa vastaan. Yrityksistä kolmannes on venäläisiä ja loput sijaitsevat muualla, esimerkiksi Kiinassa.

EU on myös ottanut käyttöön lisärajoituksia, jotka koskevat Venäjän teollista potentiaalia edistävien tavaroiden, kuten kemikaalien, eräiden muovien ja kumin vientiä sekä niiden kauttakulkua Venäjän kautta. Pakotteissa kielletään mellakantorjunta-aineiden käyttöön tarvittavat käsikäyttöiset kemialliset aineet sekä ohjaimet, joita Venäjän armeija käyttää ohjaamaan droneja taistelukentällä. Myös alumiinin tuonti Venäjältä kielletään.

Pakotelistalle lisättiin myös kahdeksan venäläistä tiedotusvälinettä, joita ei jatkossa enää pääse lukemaan tai katsomaan EU-maiden ip-osoitteista. Nämä propagandamediat ovat Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation ja Krasnaja Zvezda sen tv-versio Tv Zvezda.

Lisäksi EU on kieltänyt kaikki liiketoimet Venäjän tiettyjen satamien ja lentokenttien kanssa, joita käytetään UAV:iden, ohjusten ja niihin liittyvien teknologioiden ja komponenttien siirtämiseen tai öljyn hintakattojen ja muiden rajoittavien toimenpiteiden kiertämiseen laittomia ja riskialttiita laivakuljetuksia harjoittavilla aluksilla.

Asiasta kertovat esimerkiksi Politico ja Ukrainska Pravda.