EU:n tilintarkastuksen tuomioistuimeen siirtyvä Petri Sarvamaa huolissaan uusista tukipaketeista

Euroopan parlamentissa pitkän uran tehnyt Petri Sarvamaa (kok./ epp) aikoo jatkaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä samankaltaista tiukkaa linjaa, josta hän on tullut tunnetuksi europarlamentaarikkona.

Luxemburgissa päämajaansa pitäville tilintarkastajille povaillaan aiempaa vahvempaa asemaa unionin varojen käytön valvonnassa ja arvioitaessa lisääntyneen toiminnan tuloksellisuutta.

Sarvamaa on saanut laajan tuen siirtymiselle tilintarkastustehtäviin unionissa. Suomi asetti hänet viime vuoden syyskuussa ehdokkaaksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen (ECA, European Court of Auditors) kuuden vuoden toimikaudeksi. Euroopan parlamentti päätti marraskuussa laajalla enemmistöllä suositella häntä tehtävään.

Kevät täysillä parlamenttityössä

Petri Sarvamaa on toiminut Euroopan parlamentin jäsenenä vuodesta 2012. Ennen lähtöä Luxemburgiin edessä on vielä tiivistahtinen kevätkausi parlamentissa.

– Töitä tehdään parlamentissa täysillä kauden loppuun saakka, hän korostaa. Edessä on tiukkoja tilanteita muun muassa metsäpolitiikasta sekä suhtautumisesta Unkariin, jonka EU-puheenjohtajakausi lähestyy.

Sarvamaan uusin vastuutehtävä liittyy suureen rooliin Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen AGRI-valiokunnassa. Suomalaismeppi oli mukana uudistamassa EU:n metsästrategiaa syksyllä 2022.

Seuraavana vaiheena metsäaloja koskevaan EU-hallintoon tulee remontti, jossa EU:n pysyvä metsäkomitea saa uusia tehtäviä ja sen toimiala laajenee. Sarvamaa valmistelee mietinnön kokonaisuudesta. Tehtävästä ennustetaan kiireistä ja paineista.

Kiireitä tuo parlamenttikauden päättyminen. Parlamentin AGRI-valiokunnan tammikuun alun istunnot on peruutettu ja valiokunta saataneen koolle vasta tammikuun lopulla. Metsäpoliittinen vääntö EU:ssa jatkuu kovana, suomalaisilla ei ole varaa nukkua ennen eurovaaleja.

– Tavoitteenani on parlamentissa suurella enemmistöllä hyväksyttävä mietintö, Sarvamaa linjaa, mutta vaikenee yksityiskohdista, sillä työ on aivan alussa.

Lisäuutisia metsämietinnöstä on odotettavissa kenties kuukauden kuluttua.

Sarvamaa on nousemassa avainrooliin myös prosessissa, joka voi johtaa Unkarin äänioikeuden pidättämiseen EU-jäsenmaiden neuvostossa. Hän on tehnyt Euroopan parlamentille EU.n perussopimuksen mukaisen ehdotuksen laajat toimet-menettelystä. Aloite on saanut laajaa tukea yli puoluerajojen ja sen oli perjantaina jo 120 parlamentin jäsentä vajaassa viikossa.

”Luxemburgiin samalla virityksellä”

Euroopan parlamentti pitää vaalikauden viimeisen täysistunnon huhtikuussa. Petri Sarvamaa ottaa uudet tehtävänsä vastaan kesäkuun alussa Luxemburgissa. Hän kertoo seuranneensa tilintarkastajien työtä meppinä tarkoin. Sarvamaa on toiminut parlamentissa myös budjetin toteutumista seuraavassa talousarvion valvontavaliokunnassa. Tässä roolissaan hän on käynyt ECA:ssa säännöllisesti ja tuntee instituution työtavat.

Tilintarkastustuomioistuin työskentelee Euroopan komission tavoin kollegiona. Jaostoja on viisi, ja Sarvamaa on jo esittänyt tuomioistuimen presidentille Tony Murphylle omia tehtäviään koskevat toiveensa. Hän toivoo tehtäviä jaostossa, jolle kuuluvat koheesiopolitiikkaan ja oikeusvaltionkehitykseen kuuluvat asiat.

– Olen lähdössä Luxemburgiin samalla virityksellä, jolla olen toiminut parlamentissa, Sarvamaa korostaa.

Sarvamaa siirtää kirjansa kesällä Luxemburgiin, mutta hän odottaa, että sieltä sukkulointi jatkuu.

Petri Sarvamaa arvioi tilintarkastusinstituution roolin olevan kasvussa. Hän haluaa tarkastustyön kehittyvän kriittisemmäksi, purevammaksi.

ECA:n erona Euroopan komissioon on se, että jäsenet eivät vaihdu kerralla. Jäsenten toimikausi on kuusi vuotta ja moni heistä toimii kaksi kautta. ECA saa vahvempaa roolia, mutta toistaiseksi siitä puhutaan pienillä kirjaimilla. Odotuksia kohdistuu myös uuteen kokoonpanoon.

Huipputiimi tarkastustyön tueksi

ECA:n aseman mahdolliseen vahvistumiseen vaikuttaa sekin, että tilintarkastajakollegion Irlantia edustava uusi puheenjohtaja Tony Murphy on tuonut työhön näkemystä, jonka mukaan varojen käytön tuloksellisuuden ja unionin toiminnallisen suorituskyvyn tiukka tarkastaminen on entistä tärkeämpää. Unionin varojen käyttöä on lisätty etenkin koronakriisin vuoksi voimakkaasti elpymisrahaston kautta.

Kasvaneesta EU-rahoituksesta halutaan tehot irti ja tästä asettuu vaatimuksia myös tarkastustyölle. Sarvamaan mielestä tilintarkastusinstituution tulee tuottaa unionin varainkäytöstä painavampia viestejä sekä komissiolle että jäsenmaille.

– Haluan koota huipputiimin ympärilleni, Sarvamaa sanoo.

Hän edustaa Murphyn tavoin tiukan linjan ajattelua, ja muistuttaa, että etenkin eteläisistä jäsenmaista nousee paineita lisätä tukipaketteja ja EU-rahoitusta entisestään. Tarkastettavaa varojen hankintaa ja varainkäyttöä on tullut ja tulossa kenties yhä lisää unionissa.

Talouskomissaari Paolo Gentiloni totesi Euroopan parlamentissa päättyvällä viikolla, että EU:n tulee lisätä lainanottoa, jotta jäsenmaita voidaan auttaa saavuttamaan vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteet.

Sarvamaa arvelee, että myös ideat EU:n suvereniteettirahastosta elävät edelleen Komission käytävillä, vaikka unionin menojen lisääminen tätä kautta torjuttiin viime vuonna.

– Huoleni eivät ole poistuneet, Sarvamaa huomauttaa.