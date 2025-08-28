EU:n puolustusministerit keskustelevat turvajärjestelyistä Ukrainalle

EU:n epävirallisen puolustusministerikokouksen aiheina ovat Euroopan unionin tehostettu sotilaallinen tuki ja mahdolliset turvallisuusjärjestelyt Ukrainalle sekä EU:n puolustusteollinen yhteistyö Ukrainan kanssa, kerrotaan puolustusministeriön tiedotteessa.
Lisäksi keskustellaan EU:n puolustusvalmiudesta, Nato-jäsenyyden vaikutuksista Pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön sekä Euroopan unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan (Common Security and Defence Policy, CSDP) liittyvistä asiakokonaisuuksista.
Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) ollessa estynyt edustaa Suomea kokouksessa valtiosihteeri Pasi Rajala.