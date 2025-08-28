Verkkouutiset

EU:n lippuja Brysselissä. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

EU:n puolustusministerit keskustelevat turvajärjestelyistä Ukrainalle

  • Julkaistu 28.08.2025 | 15:37
  • Päivitetty 28.08.2025 | 16:30
  • EU, Sota Ukrainassa
Euroopan unionin epävirallinen puolustusministerikokous järjestetään Kööpenhaminassa 28.–29. elokuuta.
EU:n epävirallisen puolustusministerikokouksen aiheina ovat Euroopan unionin tehostettu sotilaallinen tuki ja mahdolliset turvallisuusjärjestelyt Ukrainalle sekä EU:n puolustusteollinen yhteistyö Ukrainan kanssa, kerrotaan puolustusministeriön tiedotteessa.

Lisäksi keskustellaan EU:n puolustusvalmiudesta, Nato-jäsenyyden vaikutuksista Pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön sekä Euroopan unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan (Common Security and Defence Policy, CSDP) liittyvistä asiakokonaisuuksista.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) ollessa estynyt edustaa Suomea kokouksessa valtiosihteeri Pasi Rajala.

