EU:lta kova linjaus: Suurille teknologiayhtiöille luvassa raju takaisku

Suuret teknologiayritykset ovat häviämässä poliittista taistelua pääsystä EU:n rahoitustietomarkkinoille.

EU on, muun muassa Saksan tuella, aikomassa sulkea teknologiajätit Metan, Applen, Googlen ja Amazonin pois uudesta rahoitustietojen jakamisjärjestelmästä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa digitaalisten rahoitustuotteiden kehittäminen kuluttajille, kirjoittaa Financial Times.

EU:n päätös antaisi pankeille merkittävän sysäyksen pyrkimyksissä torjua suurten teknologiayritysten kilpailu-uhkaa. Pankit pelkäävät, että teknologiajätit hyödyntävät pankkien tietoja viedäkseen heiltä asiakkaita ja samalla vievät suuren osan ihmisten kulutus- ja säästämiskäyttäytymisen tuntemuksesta.

Yli kaksi vuotta kestäneet neuvottelut rahoitustietojen saatavuutta koskevasta asetuksesta (FiDA) ovat loppusuoralla. Diplomaattilähteiden mukaan suuret teknologiayritykset kohtaavat lähes varman tappion.

– Tämä on yksi asia, jossa suuret teknologiayritykset ovat itse asiassa häviämässä lobbaustaistelua, sanoi EU-diplomaattilähde FT:lle.

Uudistusten tarkoituksena on antaa kolmannen osapuolen palveluntarjoajille mahdollisuus käyttää pankkien ja vakuutusyhtiöiden tietoja ja hyödyntää niitä uusien palveluiden luomiseen.

Euroopan rahoitusala on kuitenkin taistellut rajoittaakseen teknologiajättien valtaa väittäen, että uudistuksen myötä niin sanotut digitaaliset portinvartijat voisivat ”hyödyntää eurooppalaisten rahoituslaitosten hallussa olevia arkaluonteisia tietoja” ja ”vahvistaa määräävää markkina-asemaa”.

Financial Timesin näkemässä muille EU-maille lähetetyssä asiakirjassa Saksa ehdotti suurten teknologiayritysten poissulkemista asetuksen soveltamisalasta ”EU:n digitaalisen rahoitusekosysteemin kehityksen edistämiseksi, tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseksi ja kuluttajien digitaalisen itsemääräämisoikeuden suojelemiseksi”.

EU:n jäsenvaltiot ja EU-parlamentti toivovat pääsevänsä sopimukseen asetuksen lopullisesta tekstistä tänä syksynä. Mahdollinen poissulkeminen uhkaisi uudelleen transatlanttisia jännitteitä sen jälkeen, kun EU ja Yhdysvallat sopivat kaupan puitesopimuksesta heinäkuun lopulla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistuvasti uhannut vastatoimilla ja tulleilla maita, joiden verot tai lait kohtelevat yhdysvaltalaisia ​​teknologiayrityksiä epäoikeudenmukaisesti.

Suurten teknologiayritysten mukaan sekä alustat että kuluttajat jäisivät jälkeen, jos nykyinen kehitys jatkuu.

– Suuret pankit ovat nykyisiä portinvartijoita EU:ssa, eivät digitaaliset alustat. Yhdysvaltalaisten teknologiayritysten syrjintä ei ainoastaan ​​estäisi eurooppalaisilta uusia digitaalisia palveluita, vaan se myös lietsoisi transatlanttisia jännitteitä, arvioi teknologiayritysten lobbausryhmän Chamber of Progressin edustaja Kay Jebelli FT:lle.