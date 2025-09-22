Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Suuret teknologiajätit ovat mediatietojen mukaan häviämässä merkittävää lobbaustaistelua EU:ssa., LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

EU:lta kova linjaus: Suurille teknologiayhtiöille luvassa raju takaisku

  • Julkaistu 22.09.2025 | 10:03
  • Päivitetty 22.09.2025 | 10:03
  • EU
Neuvottelut rahoitustietojen saatavuutta koskevasta asetuksesta ovat loppusuoralla
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Suuret teknologiayritykset ovat häviämässä poliittista taistelua pääsystä EU:n rahoitustietomarkkinoille.

EU on, muun muassa Saksan tuella, aikomassa sulkea teknologiajätit Metan, Applen, Googlen ja Amazonin pois uudesta rahoitustietojen jakamisjärjestelmästä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa digitaalisten rahoitustuotteiden kehittäminen kuluttajille, kirjoittaa Financial Times.

EU:n päätös antaisi pankeille merkittävän sysäyksen pyrkimyksissä torjua suurten teknologiayritysten kilpailu-uhkaa. Pankit pelkäävät, että teknologiajätit hyödyntävät pankkien tietoja viedäkseen heiltä asiakkaita ja samalla vievät suuren osan ihmisten kulutus- ja säästämiskäyttäytymisen tuntemuksesta.

Yli kaksi vuotta kestäneet neuvottelut rahoitustietojen saatavuutta koskevasta asetuksesta (FiDA) ovat loppusuoralla. Diplomaattilähteiden mukaan suuret teknologiayritykset kohtaavat lähes varman tappion.

– Tämä on yksi asia, jossa suuret teknologiayritykset ovat itse asiassa häviämässä lobbaustaistelua, sanoi EU-diplomaattilähde FT:lle.

Uudistusten tarkoituksena on antaa kolmannen osapuolen palveluntarjoajille mahdollisuus käyttää pankkien ja vakuutusyhtiöiden tietoja ja hyödyntää niitä uusien palveluiden luomiseen.

Euroopan rahoitusala on kuitenkin taistellut rajoittaakseen teknologiajättien valtaa väittäen, että uudistuksen myötä niin sanotut digitaaliset portinvartijat voisivat ”hyödyntää eurooppalaisten rahoituslaitosten hallussa olevia arkaluonteisia tietoja” ja ”vahvistaa määräävää markkina-asemaa”.

Financial Timesin näkemässä muille EU-maille lähetetyssä asiakirjassa Saksa ehdotti suurten teknologiayritysten poissulkemista asetuksen soveltamisalasta ”EU:n digitaalisen rahoitusekosysteemin kehityksen edistämiseksi, tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseksi ja kuluttajien digitaalisen itsemääräämisoikeuden suojelemiseksi”.

EU:n jäsenvaltiot ja EU-parlamentti toivovat pääsevänsä sopimukseen asetuksen lopullisesta tekstistä tänä syksynä. Mahdollinen poissulkeminen uhkaisi uudelleen transatlanttisia jännitteitä sen jälkeen, kun EU ja Yhdysvallat sopivat kaupan puitesopimuksesta heinäkuun lopulla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistuvasti uhannut vastatoimilla ja tulleilla maita, joiden verot tai lait kohtelevat yhdysvaltalaisia ​​teknologiayrityksiä epäoikeudenmukaisesti.

Suurten teknologiayritysten mukaan sekä alustat että kuluttajat jäisivät jälkeen, jos nykyinen kehitys jatkuu.

– Suuret pankit ovat nykyisiä portinvartijoita EU:ssa, eivät digitaaliset alustat. Yhdysvaltalaisten teknologiayritysten syrjintä ei ainoastaan ​​estäisi eurooppalaisilta uusia digitaalisia palveluita, vaan se myös lietsoisi transatlanttisia jännitteitä, arvioi teknologiayritysten lobbausryhmän Chamber of Progressin edustaja Kay Jebelli FT:lle.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)