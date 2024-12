EU-komissaari huolissaan vaalivaikuttamisesta Romaniassa

Suomen tuore EU-komissaari Henna Virkkunen on huolissaan ulkomaisesta vaalivaikuttamisesta Romanian parlamenttivaaleissa. Virkkunen on teknologiasta ja turvallisuudesta vastaava komissaari.

– Olemme huolestuneita yhä lisääntyvistä merkeistä koordinoidusta ulkomaisesta verkkovaikuttamisoperaatiosta, joka kohdistuu käynnissä oleviin Romanian vaaleihin, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Huolta herättää Virkkusen mukaan erityisesti TikTok-videosovellus. Hän kertoo Euroopan komission ryhtyneen toimiin sovelluksen osalta.

Tärkeimmät toimet ovat Virkkusen mukaan Euroopan komission antama tietojen säilyttämistä koskeva määräys koko vaalikauden ajaksi ja kiireellinen tietopyyntö viimeisimmistä salatuista tiedoista.

Lisäksi komissio pyytää Tiktokia korjaamaan sisällönmoderointi- ja vahvistuskäytäntöjään sekä noudattamaan EU:n digipalvelusäädöksen vaalioppaan ohjeita.

– TikTokin on lisättävä resursseja torjuakseen informaatiovaikuttamista ennen vaaliviikonloppua, Virkkunen sanoo.

Romanian presidentinvaalien toinen kierros käydään sunnuntaina 8. joulukuuta.

Verkkouutiset kertoi aiemmin Romanian sisäisen tiedustelun (SRI) paljastaneen laajan informaatiovaikuttamiskampanjan, jolla on manipuloitu yleistä mielipidettä presidentinvaalein tulokseen vaikuttamiseksi.

Erityisesti on pyritty vaikuttamaan julkiseen mielipiteeseen laitaoikeistolaisen ja Nato-kriittisen ehdokkaan Călin Georgescun hyväksi. Hän voitti marraskuun lopussa käydyn presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen.

Romanian ulkomaantiedustelun mukaan maa on Venäjä hybridivaikuttamisen kohteena.

We are concerned about mounting indications of coordinated foreign online influence operation targeting ongoing Romanian elections, especially on TikTok.

The @EU_Commission took action under the #DigitalServicesAct issuing to TikTok.

— Henna Virkkunen (@HennaVirkkunen) December 6, 2024