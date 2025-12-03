Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
EU on kieltämässä venäläisen maakaasun tuonnin. AFP / LEHTIKUVA / NICOLAS TUCAT

EU kieltää venäläisen maakaasun tuonnin

  • Julkaistu 03.12.2025 | 07:52
  • Päivitetty 03.12.2025 | 07:52
  • Energia, EU
Putkikaasun tuonti loppuisi syyskuussa 2027.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

EU-parlamentti ja EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Tanska ovat päässeet alustavaan sopimukseen asetuksesta, jolla venäläisen maakaasun tuonti lopetetaan, EU-parlamentti tiedottaa.

Asetuksella lopetetaan sekä putkikaasun että nesteytetyn maakaasun (LNG) tuonti Venäjältä.

Nesteytetyn maakaasun tuonnin asteittainen kielto alkaisi vuonna 2026 ja putkikaasun tuonnin kielto 30. syyskuuta 2027.

Neuvottelujen aikana EU-parlamentin jäsenet ajoivat myös venäläisen öljyn tuonnin kieltämistä ja kehottivat EU-komissiota laatimaan lainsäädäntöehdotuksen, joka on tarkoitus esittää vuoden 2026 alussa. Kiellon olisi määrä tulla voimaan viimeistään vuoden 2027 loppuun mennessä. Tuontikielto voitaisiin keskeyttää väliaikaisesti hätätilanteissa EU:n energiaturvallisuuden vuoksi.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)