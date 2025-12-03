EU kieltää venäläisen maakaasun tuonnin

EU-parlamentti ja EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Tanska ovat päässeet alustavaan sopimukseen asetuksesta, jolla venäläisen maakaasun tuonti lopetetaan, EU-parlamentti tiedottaa.
Asetuksella lopetetaan sekä putkikaasun että nesteytetyn maakaasun (LNG) tuonti Venäjältä.
Nesteytetyn maakaasun tuonnin asteittainen kielto alkaisi vuonna 2026 ja putkikaasun tuonnin kielto 30. syyskuuta 2027.
Neuvottelujen aikana EU-parlamentin jäsenet ajoivat myös venäläisen öljyn tuonnin kieltämistä ja kehottivat EU-komissiota laatimaan lainsäädäntöehdotuksen, joka on tarkoitus esittää vuoden 2026 alussa. Kiellon olisi määrä tulla voimaan viimeistään vuoden 2027 loppuun mennessä. Tuontikielto voitaisiin keskeyttää väliaikaisesti hätätilanteissa EU:n energiaturvallisuuden vuoksi.