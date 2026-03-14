Verkkouutiset

,

EU-johtajat esittävät viisumirajoituksia venäläisille sotilaille

EU-maat ovat tiukentaneet viisumiehtoja venäläisille, mutta niitä myönnetään edelleen.
Passintarkastus Vaalimaan rajanylityspaikalla. LEHTIKUVA / SASU MÄKINEN
EU-johtajat vaativat viisumirajoituksia Ukrainassa taistelleille venäläisille sotaveteraaneille. Asiasta kertoi Politico.

Aloite, jota tukee myös Suomi, kehottaa komissiota valmistelemaan kohdennettuja viisumirajoituksia ja selvittämään muutoksia EU-sääntöihin, jotka mahdollistaisivat maahantulokiellot.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja António Costalle ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenille osoitetussa kirjeessä varoitetaan turvallisuusriskeistä Schengen-alueelle. Allekirjoittajina ovat Saksa, Puola, Viro, Latvia, Liettua, Romania, Suomi ja Ruotsi.

Huolena on, että kotiutetut tai kierrossa olevat venäläissotilaat saattaisivat pyrkiä matkustamaan EU-maihin. Tiedossa on, että Venäjä on värvännyt sotilaita myös sen vankiloista.

Venäjän kansalaiset jättivät arvioiden mukaan noin 620 000–670 000 Schengen-viisumihakemusta vuonna 2025. Noin neljä viidestä hakijasta sai viisumin.

EU-maat ovat tiukentaneet maahanpääsyä viime vuosina. Useimmat viisumit myönnetään nykyään lyhyempikestoisina ja rajoitetulla voimassaoloajalla.

