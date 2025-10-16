Verkkouutiset

Euroopan unionin lippuja Brysselissä. AFP / LEHTIKUVA / NICOLAS TUCAT

Euroopan unioni irtautumassa Venäjän maakaasusta – ”Parempi nyt kuin ei milloinkaan”

  • Julkaistu 16.10.2025 | 13:29
  • Päivitetty 16.10.2025 | 13:38
  • EU, Venäjä
Kokoomusmeppien mukaan aikataulua saatiin kiristettyä.
Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunta INTA ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta ITRE hyväksyivät tänään yhteiskokouksessaan lainsäädäntömietinnön venäläisen maakaasun tuonnin vaiheittaisesta lopettamisesta.

Kokoomusmepit Mika Aaltola ja Aura Salla vaativat, että EU:n on irtauduttava nopeasti kaikesta venäläisestä energiasta.

– Tänään Euroopan parlamentti otti ratkaisevan askeleen kohti lopullista irtautumista Venäjän energiasta. Parlamentti korjasi komission liian joustavat ja epämääräiset ehdotukset, ja kiristi komission ehdottamaa aikataulua vuodella. Päätös irtautumisesta tulee liian myöhään, mutta parempi nyt kuin ei milloinkaan, sanoo INTAn varajäsenenä toimiva Mika Aaltola tiedotteessa.

– EU:n energiapolitiikka ei voi perustua jatkuviin tarkistuksiin tai kompromisseihin. Nyt teemme päätöksen, joka kestää aikaa ja poliittista painetta. Omat muutosehdotukseni on sisällytetty raporttiin, ja ne varmistavat, että aikataulu kiristyy ja sääntely pysyy tiukkana. Nyt on tärkeää, että myös neuvosto seuraa perässä. Venäjä ei enää voi pitää Eurooppaa energiansa vankina. Kaikesta riippuvuudesta on irtauduttava nyt, Aaltola korostaa.

– Kaikkien EU-maiden olisi pitänyt panostaa energiajärjestelmiensä puhdistamiseen jo aikoja sitten. Sen sijaan viime vuonna EU osti ennätysmäärän venäläistä kaasua. EU:n on tehtävä päätös kaikesta venäläisestä energiasta irtautumiseksi. Meidän on lopetettava Putinin sotakassan tukeminen, painottaa ITREn jäsenenä toimiva Aura Salla.

