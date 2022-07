EU etsii uusia kaasun toimittajia – “Azerbaidžan tärkeä kumppani”

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoo olevansa Azerbaidžanissa allekirjoittamassa uutta sopimusta kaasun toimituksista Eurooppaan.

Komission puheenjohtajan mukaan EU hakee entistä luotettavampia energian toimittajia, ja sen tavoite on kaksinkertaistaa kaasun toimitus Azerbaidžanista EU:hun muutamassa vuodessa.

– Azerbaidžan tulee olemaan tärkeä kumppani [energian] toimitusvarmuudelle ja matkallamme kohti ilmastoneutraaliutta, von der Leyen toteaa Twitterissä.

