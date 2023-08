EU asetti uusia pakotteita Valko-Venäjälle

Euroopan unioni reagoi Valko-Venäjän heikkenevään sisäiseen tilanteeseen sekä osallisuuteen Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäykseen asettamalla sille uusia pakotteita. Euroopan unionin jäsenmaat hyväksyivät Valko-Venäjän pakotteiden laajentamisen torstaina 3. elokuuta 2023.

Päätöksellä yhdenmukaistettiin Venäjään ja Valko-Venäjään kohdistettuja pakotteita Venäjään kohdistettujen pakotteiden kiertämisen ehkäisemiseksi. Lisäksi pakotteita kohdistettiin henkilöihin ja yhteisöihin.

EU:n päätöksen mukaisesti kiellettiin ampuma-aseiden myynti, toimitus, siirto tai vienti Valko-Venäjälle. Vientikieltojen osalta muun muassa kaksikäyttötuotteiden ja teknologian vientikieltoja laajennettiin koskemaan muun muassa puolijohteita, elektronisia integroituja piirejä ja optisia komponentteja. Lisäksi ilmailu- tai avaruusteollisuutta koskevia vientikieltoja laajennettiin koskemaan muun muassa ilma-alusten moottoreita ja niiden osia.

EU on ensimmäisen kerran asettanut pakotteita Valko-Venäjää kohtaan vuonna 2004. Listattuna on sekä henkilöitä että yhteisöjä. Näiden lisäksi Valko-Venäjää koskien on voimassa asevientikielto, ylilento-, nousu- ja laskukielto valkovenäläisille lentoyhtiöille EU-alueella, sekä maaliskuussa 2022 asetetut sektoripakotteet.