Etlan toimitusjohtaja SK:lle: Hallitus on tehnyt politiikkaa vain omilleen

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju pitää pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen talouspoliittista perintöä kaksijakoisena.

– Kriisipolitiikka on ollut onnistunutta, mutta pitkän ajan velkapolitiikka on laiminlyöty. Menoja on lisätty paljon myös koronasta riippumatta, Aki Kangasharju sanoo Suomen Kuvalehdelle.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen julkista taloutta pitää tasapainottaa kahdella seuraavalla vaalikaudella yhteensä yhdeksällä miljardilla eurolla.

Etlan Kangasharjun mukaan hallituksen työllisyyspolitiikka on ollut oikeansuuntaista mutta riittämätöntä. Hyvää on ollut esimerkiksi niin sanotun eläkeputken poistaminen.

Sen sijaan muiden kannustinloukkujen purkaminen on ollut hallitukselle vaikeaa.

– Hallitus on tehnyt vain omille äänestäjille eikä koko Suomelle sopivaa politiikkaa. Se on kategorisesti kieltäytynyt kannustinloukkujen purkamisesta, kuten esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentämisestä, joka parantaa tutkimusten mukaan kiistattomasti työllisyyttä, Kangasharju moittii.