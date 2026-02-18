Etkö hakenut opiskelupaikkaa? Voit menettää tukesi

Kevään yhteishaku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen on alkanut. Korkeakoulujen yhteishaku alkaa myöhemmin keväällä. Kela muistuttaa, että opiskelupaikan hakeminen on erityisen tärkeää niille alle 25-vuotiaille nuorille, jotka eivät ole hankkineet peruskoulun tai lukion jälkeen sellaista koulutusta, joka antaa ammatillisia valmiuksia ja johtaa tutkintoon.

– Nyt on erityisen tärkeää, että haet vähintään kahteen sellaiseen koulutukseen. Hakukohteiksi käyvät myös esimerkiksi tietyt kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa järjestettävät koulutukset, Kela muistuttaa tiedotteessa.

Jos et saa opiskelupaikkaa ja haet työttömyystukea, työllisyyspalvelut selvittää, mihin koulutuksiin olet hakenut.

– Jos olet ilman pätevää syytä jättänyt hakematta vähintään kahteen vaadittavaan koulutukseen, menetät oikeutesi työttömyystukeen toistaiseksi, Kela muistuttaa.

Mikäli et hae opiskelupaikkaa ja menetät tämän vuoksi oikeutesi työttömyystukeen, tällä on vaikutuksia myös toimeentulotukeen. Toimeentulotukesi perusosaa voidaan alentaa ensimmäisen kuukauden ajalta 20 prosenttia ja seuraavilta kuukausilta 40 prosenttia.

Perusosan alentaminen voi jatkua niin kauan, kunnes oikeutesi työttömyystukeen palautuu tai et ole enää työtön, mutta enintään yhteensä kuuden kuukauden ajan.

Kela kertoo tiedotteessa vinkit, joilla tilanteen voi välttää:

– Hae vähintään kahta vaadittua opiskelupaikkaa. Osallistu pääsykokeisiin ja muihin hakemiseen liittyviin tilaisuuksiin.

– Ota sinulle tarjottu opiskelupaikka vastaan ja aloita opinnot. Älä keskeytä opintoja ilman pätevää syytä.

– Ilmoittaudu työllisyyspalveluihin työnhakijaksi heti kevätlukukauden päätteeksi, jotta mahdollinen työttömyystuen odotusaika alkaa kulua ja sinulle voidaan tehdä työllistymis- ja opiskelusuunnitelma, jos et saa opiskelupaikkaa tai töitä.

Jos olet epävarma tilanteestasi, Kela kehottaa olemaan yhteydessä työllisyyspalveluihin (tyomarkkinatori.fi). Voit aina olla myös yhteydessä Kelaan.