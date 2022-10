”Eteneminen Luhanskissa ei mene niin nopeasti kuin haluaisimme”

Ukrainan joukkojen etenemistä Itä-Luhanskin alueella hidastaa sää, tuhannet mobilisoidut reserviläiset ja Venäjän ankara vastarinta, kuvernööri Serhi Hayday kertoo CNN:n mukaan.

– Ukrainalaisten joukkojen eteneminen eteenpäin ei suju niin nopeasti kuin haluaisimme. Venäjän joukoilla oli aikaa kerätä reservit takaisin. Näemme siellä paljon mobilisoituja joukkoja ja kalustoa. Venäläisillä oli aikaa valmistaa linnoituksia ja miinoittaa laajoja alueita, hän jatkaa.

Luhansk on yksi neljästä Ukrainan alueesta, jotka Vladimir Putin liitti laittomasti Venäjään viime kuussa.

Haydayn mukaan Kreml on lähettänyt tuhansia reserviläisiä torjumaan Ukrainan vastahyökkäystä.

– Bahmutin ympärillä on jo pari tuhatta, mutta he kuolevat massoittain. Mobilisoidut vain menevät eteenpäin löytääkseen asemamme. He eivät pysty murtautumaan läpi, mutta he ovat silti ihmisiä, jotka pystyvät painamaan liipaisinta.

Haydyn mukaan venäläisten reserviläisten elinikä on noin kaksi viikkoa.

Hän sanoi, että Ukrainan joukot tunkeutuvat edelleen yhdestä kolmeen kilometriä päivässä joillakin rintaman osilla huolimatta säästä, joka ei edistä Ukrainan etenemistä.

Haydayn mukaan rajuimmat taistelut käytiin Bilohorivkan ja Svatoven ympärillä, ja venäläiset pommittivat edelleen näitä Ukrainan takaisin valtaamia kyliä.