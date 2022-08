”Etelä-Ukrainassa käydään tahtojen taistelu”

Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille on poliittisesti tärkeää aloittaa lupaamansa Etelä-Ukrainan takaisinvaltaus. Kyse on myös taloudellisesti tärkeästä tavoitteesta Ukrainalle, jonka satamat ja viljelymaat sijaitsevat maan toistaiseksi miehitetyissä eteläosissa.

– Putinille taas etelän menettäminen Kiovan ja Harkovan epäonnistumisten jälkeen olisi merkittävä isku (muttei luultavasti kuolettava hänen hallinnolleen), arvioi Australian armeijan kenraalimajuri evp. Mick Ryan tviittiketjussaan.

Ryanin mukaan etelän takaisinvaltausoperaatio myös asettaisi kyseenalaiseksi Krimin venäläismiehityksen.

– Krimin asema olisi selvästi pelissä, jollei heti tässä Ukrainan hyökkäysvaiheessa niin ehkä seuraavassa. Se muodostaisi huomattavan ongelman venäläisille, kun otetaan huomioon heidän infrastruktuurinsa ja tukikohtansa alueella.

Kuinka Ukraina on varautunut ja mitkä ovat sen tavoitteet?

Oleellista on myös se, että mitkä ovat Ukrainan tavoitteet maan eteläosan takaisinvaltauksen suhteen. Venäjä on vallannut koko Dnepr-joen itäpuoleisen Etelä-Ukrainan Hersonista aina Zaporižžjan ja Donetskin alueiden kautta Mariupoliin asti.

– Onko tavoitteena vain Dnepr-joen länsipuoli, koko etelä tai jotakin tältä väliltä? Ja näemmekö nyt päähyökkäyksen, tukihyökkäyksen vai jotakin muuta?

Tämä määrittää niin hyökkäysten peräkkäisyyden kuin voimavarojen eli logistiikan, tykistötulen, viestinnän, pioneerityö, informaatio-operaatioiden ja muiden kohdentamisen siihen, mikä katsotaan ensisijaiseksi tavoitteeksi.

– Rajoittuvatko Ukrainan tavoitteet pääasiassa alueeseen vai viholliseen? Onko heidän päätavoitteenaan maa-alueen valtaaminen vai vangita tai tuhota suuri osa venäläisjoukoista etelässä. Nämä ovat keskenään hieman erilaisia tavoitteita ja määrittävät taktiset riskit jne.

Itse maasto on myös oleellinen kysymys ja se voi vaikuttaa operatiivisiin vaiheisiin. Esimerkiksi Dneprin saavuttaminen voi olla tällainen yhden operaatiovaiheen päätös. Jos taas Dnepr jouduttaisiin ylittämään, olisi Ryanin mukaan vaikeaa.

– Hyökkäyksen ylläpitämisen mahdollisuudet määrittää se, kuinka paljon varusteita ja ammuksia ukrainalaiset ovat varanneet tätä hyökkäystään varten. Samaten täydennys- ja reservijoukkojen määrä ja sijoittuminen ovat oleellisia tekijöitä.

Kuinka valmis Venäjän puolustus on?

Ryan arvioi oman operaatiosuunnittelukokemuksensa perusteella, mitkä määrittävät venäläisten osalta heidän menestyksensä tai tappionsa.

– Ensinnäkin, millainen on heidän yleinen puolustuksellinen liikesuuntansa? Onko heidän puolustuksensa eteenpäin työntyvää vai vetäytyvää, ja mikä on heidän reservijoukkojensa tilanne suorituskyvyn ja sijoittumisen osalta? Nämä reservit (ja heidän sijaintinsa) päättävät sen, kuinka hyvin venäläiset kykenevät vastahyökkäyksiin tai torjumaan ukrainalaisten läpimurtoyritykset heidän puolustuslinjojensa läpi.

Ryan korostaa, että myös johtamisjärjestelmällä on merkitystä.

– Onko heidän viestintäjärjestelmänsä suojattu puolustuksen koordinoimista varten? Kuinka paljon korkeampien venäläisupseerien päätösvaltaa on delegoitu alemman tason komentajille? Tärkeintä on, kuinka joustavasti korkeammalla venäläiskomentajalla on mahdollisuus päättää taktisista uudelleensijoittumisista tai perääntymisistä. Onko Kreml määrännyt, että puolustuksen tulee pitää hinnalla millä hyvänsä vai ei?

Ylipäätään kysymys on Ryanin mukaan siitä, että millainen Venäjän armeijan puolustuskyky on.

– Kuinka venäläiset kykenevät tukemaan puolustustaan taktisilla tykistöiskuilla, elektronisella sodankäynnillä, pioneeritoiminnalla, ilmavoimilla, pitkän kantaman iskuilla ja logistiikalla? Tämä vaikuttaa heidän puolustuksensa kestävyyteen tulevina viikkoina.

Tahtojen taistelu

Lisäksi Ryan pohtii, ovatko venäläiset valmiita käymään katutaisteluja Hersonissa tai vetäytymään säilyttääkseen taistelujoukkojaan.

– Ja mikä on ukrainalaisten vastarintatoiminnan vaikutus Venäjän huoltoon ja reserveihin sekä moraaliin? Ukrainalaiset ovat viime viikkoina pyrkineet “eristämään” taistelukentän tuhoamalla siltoja ja komentopaikkoja. Tällä tulee olemaan vaikutus venäläisten puolustuksen kestävyyteen sekä heidän taktiseen yhtenäisyyteensä ja moraaliin.

Ryanin mukaan viime kädessä kyse on taisteluosapuolten komentajien tahtojen taistelusta. Molemmat osapuolet yrittävät harhauttaa ja hämätä vastustajaa.

– Osapuolet yrittävät tuhota toistensa viestiyhteydet ja rapauttaa johtamisjärjestelmän toimintakyvyn.

Kyse on myös logistiikka- ja informaatiosodasta. Keskeistä on kyetä huoltamaan ja täydentämään omat joukkonsa. Informaatiossa tärkeää on sekä tiedottaminen maailmalle että merkityksellisen tiedon kerääminen taistelukentältä.

– Tärkeintä on, että kyseessä tulee olemaan kampanja, jossa käydään satoja lähitaisteluita taistelukentillä (ja jonkin verran ilmassa). Brutaali ja verinen, mutta silti tarpeellinen, taistelu on selvin tahdonilmaisu sodassa.

Ryan kuvailee kyseessä olevan ”tahtojen taistelu”, jossa ”merkityksellisyyden kokeminen on keskeinen erottava tekijä taistelevien osapuolten välillä”.

– On epäselvää tietävätkö venäläiskomentajat ja sotilaat, minkä puolesta he taistelevat. Ukrainalaisilla taas on selvä käsitys siitä, miksi he taistelevat, toteaa Ryan ja jatkaa:

– Me emme paljoa tiedä, mutta kampanjalla on merkittäviä operatiivisia, strategisia ja poliittisia seurauksia. Tulevina viikkoina moni urhea ukrainalainen antaa viimeisen täyden uhrauksensa kansakuntansa puolesta.

