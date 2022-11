Etelä-Suomeen sataa viikonloppuna ensilumi

Ensilumi sataa Etelä-Suomeen viikonlopun aikana, kertoo sääpalveluyritys Foreca.

Viime viikon erittäin lauhasta tilanteesta on menty vauhdilla talvisempaan säähän. Pakkasta on ollut etelässä asti, paikoin eri puolilla maata on tullut heikkoja lumisateita.

Tämän syystalven pakkasennätys rikottiin alkuviikolla moneen otteeseen. Uusi kauden pakkasennätys on torstaina aamulla Enontekiön lentoasemalla mitattu −25,9 astetta.

Pakkasten lisäksi ennusteissa näkyy myös lunta etelään ja paikoin maan keskiosaan.

– Viikonloppuna etelässä saadaan jo maistiainen talvesta, kun matalapaineen alue liikkuu Suomen etelä- ja lounaispuolella ja tuo rannikolle paikoin sakeaakin lumisadetta. Etelässä voi tulla viikonlopun aikana 5–15 senttimetriä lunta, kertoo Forecan meteorologi Anna Latvala.

Lämpötilaerot ovat olleet tällä viikolla suuria Lapissa. Muoniossa Laukukeron tunturiasemalla on ollut torstaina peräti 8,7 plusastetta, kun taas Muonion kirkonkylässä on ollut −24,5 astetta.

– Ilma on maanpinnan lähellä päässyt kylmenemään ja kylmä, tiheä ilma on valunut alas laaksoihin. Voimakkaan inversion vuoksi pakkanen on kiristynyt pinnan lähellä, kun taas korkealla tunturin laella on hyvin lauhaa, Latvala kertoo.