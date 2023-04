Etelä-Korea tarjoaa rahaa syrjäytyneille nuorille

Etelä-Koreassa on valtava määrä syrjäytyneitä tai syrjäytymisriskissä olevia nuoria aikuisia.

Mahdollistaakseen syrjäytyneiden nuorten paluun takaisin yhteiskuntaan ja tukeakseen syrjäytymisvaarassa olevia Etelä-Korea tarjoaa heille rahaa. Maa tarjoaa 650 000 wonia kuukaudessa syrjäytyneille nuorille tukeakseen ”psykologista vakautta ja tunnevakautta sekä tervettä kasvua”. Summa vastaa noin 450 euroa.

Asiasta uutisoi CNN.

Noin 3,1 prosenttia Etelä-Korean 18–39-vuotiaista kansalaisista on maan sukupuolten välisen tasa-arvon ja perheasioiden ministeriön mukaan ”erakkomaisia, yksinäisiä nuoria ihmisiä”. Maassa on ministeriön määritelmän mukaan noin 338 000 syrjäytynyttä nuorta aikuista, joista moni on joutunut syrjäytymiskierteeseen murrosiässä.

Uudessa tukiohjelmassa kohderyhmänä ovat 9–24-vuotiaat nuoret, joiden talouden tulot ovat alle maan mediaanin. Nuoret voivat joko itse hakeutua ohjelman pariin tai heidät voi siihen ilmoittaa esimerkiksi huoltaja tai opettaja.

Aktiivisella tuella on Etelä-Korean tasa-arvon ja perheasioiden ministeriön mukaan tarkoitus ehkäistä ongelmia, joilla voi olla merkittävä vaikutus nuoren kehitykselle.