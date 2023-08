Etätyöstä tuttu yritys haluaa työntekijänsä konttorille

Etätyöskentelyn aikana tutuksi tullut Zoom vaatii kaikkia työntekijöitään palaamaan toimistolle. Vaatimus koskee niitä työntekijöitä, jotka asuvat alle 50 mailin eli noin 80 kilometrin päässä toimipisteestään.

Yrityksen uuden linjauksen mukaan heidän on tultava lähitöihin ainakin kahtena päivänä viikossa. Asiasta kirjoittaa talouslehti Financial Times.

Uutta linjausta yritys perustelee sillä, että se haluaa työntekijät ”paremmin hyödyntämään” Zoom-alustan kehitysmahdollisuuksia.

Zoom tuli kansainvälisesti tunnetuksi etenkin korona-aikana, kun sen etäkokoukset mahdollistama ohjelmisto levisi yleisesti etätyöläisten käyttöön.

Zoomin osakkeen arvo nousi koronapandemian aikana jopa 15-kertaiseksi koronaa edeltäneeseen tasoon nähden. Koronapandemian jälkeen monet yritykset ovat siirtyneet etä- ja lähityötä yhdistelevään hybridimalliin, mikä on osaltaan vähentänyt Zoomin palveluiden kysyntää. Tämä on näkynyt myös Zoomin liikevaihdossa, joka on tänä vuonna jäänyt pandemian huippuvuosia pienemmäksi.