Pelastushenkilökuntaa onnettomuuspaikalla Espanjassa. AFP / LEHTIKUVA / JOSEP LAGO

Espanjassa uusi junaturma – yksi kuollut, 37 loukkaantunut

Juna törmäsi raiteille romahtaneeseen muuriin.
Ainakin yksi ihminen on kuollut ja 37 loukkaantunut junaturmassa Espanjassa. Asiasta kertoo muun El Pais ja Espanjan yleisradioyhtiö RTVE.

Onnettomuus tapahtui Kataloniassa, kun juna törmäsi raiteille romahtaneeseen tukimuuriin. Muurin arvioidaan romahtaneen kiskoille runsaiden rankkasateiden aiheuttamien kulumien vuoksi.

Viiden matkustajan kerrotaan loukkaantuneen onnettomuudessa vakavasti.

Paikalle on lähetetty useita pelastusvirastotietoja. Junaliikenne alueella on keskeytetty pelastus- ja tarkastustoimenpiteiden ajaksi.

Kyseessä on jo toinen vakava junaturma Espanjassa lyhyen ajan sisällä. Sunnuntai-ltana Espanjan Adamuzissa tapahtui junaonnettomuus, jossa kuoli ainakin 42 ihmistä ja loukkaantui 150 ihmistä.

